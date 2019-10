Luciana Salazar reveló que una mujer casada del PRO engaña a su marido con otro funcionario

Pese a las críticas y cuestionamientos que pesan sobre ella, la ex vedette Luciana Salazar no se achica y se anima a revelar datos e informaciones curiosas sobre el mundo de la política. Anoche en el programa de Showmatch que conduce Marcelo Tinelli por El Trece fue un paso más allá y habló no solamente de las elecciones y el futuro de algunos candidatos, sino que se refirió a un triángulo amoroso dentro de las filas del PRO.

Todo empezó cuando Tinelli le preguntó a Salazar si sale con alguien, a lo que la modelo rechazó responder. No obstante, el periodista e íntimo amigo de la bailarina Marcelo Polino confirmó que está en pareja. “Mi vida personal dejémosla, yo ya bastante pasé”, expresó la conductora quien mantuvo una relación de varios años con el ex presidente del Banco Central Martín Redrado.

“Tengo un chimento pero es más para Ángel (de Britto). Está relacionado con la política pero es más un romance. No voy a decir las iniciales”, empezó Salazar mientras Tinelli trató de extraerle algo más de información al respecto.

Fue así como la ex vedette empezó a brindar mayores precisiones: “Hay terceros en discordia, todos están relacionados con la política”. “Parecería que hay un romance que está haciendo mucho ruido dentro del PRO”, amplió la concursante del Bailando.

“Una mujer muy conocida del PRO que tiene un esposo que también está dentro de la política. Esta señora está casada y se rumorea que anda con otro funcionario del PRO de rango importante”, lanzó Salazar. Si bien solo le dijo la identidad de quien hablaba a Tinelli en el oído, la cantante confesó que esta infidelidad “es vox populi en la política”.

El noviazgo del presidente del Banco Central y la asesora de Marcos Peña

Desde hace varias semanas, la modelo sorprende con datos precisos, primicias e información impactante sobre la actualidad nacional en sus redes sociales. Si bien desde varios sectores la acusaron de difundir información falsa, varios de sus anticipos se cumplieron, como los resultados de las primarias del pasado 11 de agosto.

