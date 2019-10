Santiago Cafiero acusó a Luciana Salazar de difundir información falsa

Noticias Relacionadas Luly Salazar investiga: criticó a los que la tildan de irresponsable y se puso a googlear

El líder del Grupo Callao, Santiago Cafiero, cuestionó la veracidad de las informaciones que filtra desde hace meses la modelo Luciana Salazar. Además, el politólogo recriminó a la artista que “se tome a la ligera” a los servicios de inteligencia que funcionan en el país.

Desde hace varias semanas, la modelo sorprende con datos precisos, primicias e información impactante sobre la actualidad nacional en sus redes sociales. Por ejemplo, fue una de las primeras en hacer públicos los resultados de las elecciones primarias el pasado 11 de agosto cuando los datos oficiales brillaban por su ausencia, reveló el enojo de Alberto Fernández con la Chancha Pelota y Felipe Solá y anticipó que podría haber adelantamiento del mando.

Por esa actitud fue cuestionada desde diversos sectores que consideran irresponsable la difusión de ciertos datos sensibles. El diputado de Cambiemos, Fernando Iglesias, intercambió varios mensajes en Twitter con ella en los que hubo pases de factura. Ahora, desde el otro lado del arco político también salieron a criticar su actitud.

"Me llamaron hasta jueces para felicitarme por la información que manejo"

Quien lo hizo fue Santiago Cafiero, uno de los hombres más cercanos al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. En su cuenta de Twitter, el politólogo manifestó: “Los servicios de inteligencia protagonizaron historias muy oscuras en la política argentina. Tomárselos a la ligera difundiendo información falsa es una actitud que no ayuda”.

El integrante del equipo económico de Fernández escribió estas declaraciones al citar un mensaje de Salazar en la red social en el que la modelo sostuvo que el especialista en seguridad Marcelo Sain trabaja en la redacción de un proyecto para disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y “afirma que es el nuevo Director del organismo que quiere crear”.

La modelo se niega a revelar sus fuentes y cada vez que tira uno dato en sus cuentas marca agenda y genera un fuerte revelo mediático y político. “Las redes son la grieta a flor de piel. Están los trolls macristas que me invaden. El año pasado puse algo referido al Fondo Monetario Internacional y no me dejaron tranquila. Me escribían unas cosas horribles, pero bueno, cosas básicas; son como básicos los trolls”, sentenció Salazar en una entrevista reciente al diario PERFIL.

