Los Cafiero, la herencia política de un apellido que está detrás de Alberto Fernández

por Ramón Indart

29 de junio de 2018. Plena turbulencia financiera. En la Ciudad de Buenos Aires se lanza el "Instituto Cafiero" junto a 17 universidades. El apellido, histórico para el peronismo y la historia de la Argentina, lograba sentar en la misma mesa a diferentes espacios del PJ que hablaban de la "Unidad" cuando parecía imposible. Hoy, detrás de la figura de Alberto Fernández, candidato a presidente por decisión de Cristina Kirchner, los Cafiero vuelven al centro del ring. Si bien gran parte de sus herederos siempre estuvieron y están vinculados a la política, algunos de ellos como Santiago, nieto de Antonio, tienen un rol central en el equipo de confianza que tiene el exjefe de gabinete de Néstor Kirchner.

Antonio Cafiero y su nieto Francisco

Antonio Cafiero nació en 1922 y falleció en 2014. Entre otros importantes cargos fue ministro de Juan Domingo Perón y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991. Tras la derrota del peronismo en manos de la Unión Cívica Radical (UCR) insistió con la formación de dirigentes para la Argentina. A lo largo de su vida tuvo 10 hijos aunque no todos siguieron carreras políticas. Mario Cafiero es uno de sus hijos y presidente de la Fundación para la Democracia y la Participación (FUDEPA), la organización que había creado su padre.



Cuando se lanzó el Instituto en 2017 le envió una carta al Papa Francisco: “Me alegro y ojalá que dé sus frutos”, respondió el Sumo Pontífice. Hace años que milita junto a Fernando "Pino" Solanas en Proyecto Sur y los dirigentes consultados por PERFIL coincidieron en que fue clave para el acercamiento de Pino con el PJ una vez más.

Antonio Cafiero y Juan Domingo Perón

Dentro de los que más activos están en política actualmente se encuentra Santiago, líder del grupo Callao. Este politólogo de 39 años, es hijo de Juan Pablo, exministro de Desarrollo Social de Felipe Solá, de Seguridad y embajador de los Kirchner ante el Vaticano.

Santiago comenzó a militar en la Juventud Peronista (JP) a los 15 años en San Isidro. Luego trabajó en el ministerio de Economía y bajo las órdenes de Daniel Scioli. En 2015, tras la derrota del PJ frente a Cambiemos fundó una librería en San Isidro (cerró) y una editorial, Punto de Encuentro, que sigue abierta.

Mario Cafiero, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Pino Solanas.

Además es investigador de la Universidad de San Martín y asesor de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires En 2017 apoyó la candidatura a senador de Florencio Randazzo. “Lo apoyé porque pensé que Cristina no iba a jugar, y me equivoqué. También nos equivocamos porque hicimos campaña como si ella no existiera”, relató a la revista Noticias. ¿Cómo llegó a ser uno de los colaboradores más cercanos de Alberto F? Durante la campaña de Randazzo militó junto al intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, quien también apostaba por "el Flaco". Allí conoció al jefe de campaña del exministro de Transporte, Alberto Fernández. Hoy está en la primera línea de su campaña.

Santiago Cafiero

En la Ciudad de Buenos Aires quien pisa fuerte es Francisco Cafiero, licenciado en relaciones internacionales. Nieto de Antonio, es hijo de José Antonio Cafiero, el mayor, quien fuera diplomático de carrera y ahora está jubilado.



Francisco es docente de la Universidad de Lanús, fue candidato a diputado nacional y trabaja desde el 2016 dentro del PJ que conduce Víctor Santa María, del gremio de porteros. Cuando Francisco piensa en su primera anécdota como militante vuelve a su infancia en San Isidro:

Francisco Cafiero



"Yo tenía 7 años. Mi viejo había pintado las ventanas de color verde. Era plena elección de mi abuelo en Buenos Aires. Con la pintura que había sobrado fui al fondo de la casa a pintar 'Cafiero Gobernador'.Mi excusa era que si venían los padres de mis amigos y veían el paredón pintado iban a estar más seguros".