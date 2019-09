Luciana Salazar se muestra muy activa en las redes sociales sosteniendo y agrandando su perfil político y emitiendo opiniones que en algunos casos le valieron críticas y en otras elogios.

La conductora fue tendencia en Twitter luego anticipar medidas económicas que generaron algunas controversias pero el martes 17 de noviembre fue mucho más allá cuando en Showmatch (El Trece) hizo declaraciones acerca de un posible adelantamiento de laa entrega del mando presidencial “a pedido del establishment mundial, antes del 10 de diciembre.



Fernando Iglesias derrapó otra vez y Luli Salazar lo mandó a laburar

Después de polemizar con el diputado Fernando Iglesias que salió tirarle munición gruesa aunque sin nombrarla, Salazar armó un hilo en twitter "para contestarles a los q me tildaron de irresponsable me tome el trabajito de googlear para tener fechas y datos concretos de nuestra historia reciente y de paso contarles q la informacion que difundo no son opiniones o deseos propios sino datos concretos d fuentes fidedignas...", dijo.

Para contestarles a los q me tildaron de irresponsable me tome el trabajito de googlear para tener fechas y datos concretos de nuestra historia reciente y de paso contarles q la informacion que difundo no son opiniones o deseos propios sino datos concretos d fuentes fidedignas... — luciana salazar (@lulipop07) September 18, 2019

Y arrancó a fundamentar su posición con una serie de explicaciones que fue enumerando. Claro que esta vez no fueron fuentes misteriosas las que le proveyeron de información sino, que Luly recurrió a google para fundametar su posición.

Que luego se verifican en la realidad.

Para que le quede mas claro a todos paso a enumerar lo que acabo de googlear — luciana salazar (@lulipop07) September 18, 2019

Con esta serie de tuits, Salzar explica su temeraria afirmación.

1.-Adelantar las elecciones, es una práctica constitucional que depende de la decisión del jefe de Estado plasmada en un decreto. — luciana salazar (@lulipop07) September 18, 2019

En la historia reciente d la democracia se adelantaron las elecciones y la entrega anticipada del poder en dos ocasiones:Raúl Alfonsín en 1989 cuando la hiperinflación sometía a la Argentina y por Eduardo Duhalde,tras el asesinato de Kosteki y Santillán en el Puente Pueyrredón. — luciana salazar (@lulipop07) September 18, 2019

3.- En 1989, el entonces presidente, Raul Alfonsin decidio adelantar las elecciones debido a que la hiperinflacion amenazaba la estabilidad de su gobierno. Los comicios se realizaron en mayo de ese año, pese a que el Presidente tenia mandato hasta diciembre. — luciana salazar (@lulipop07) September 18, 2019

4.-A fines de los ochenta, la fecha estaba sujeta a una discrecionalidad mucho mayor de la Rosada, en cambio Duhalde la adelanto despues de la reforma constitucional de 1994. — luciana salazar (@lulipop07) September 18, 2019

6.- La solucion es modificar un articulo de la ley de acefalia previendo el supuesto de renuncia cuando se encuentra otro Presidente electo. 😘 besitos — luciana salazar (@lulipop07) September 18, 2019

La conductora parece decidida a cambiar su perfil mediático y sus nuevas apariciones no tienen nada que envidiarle a los gurúes políticos que muchas veces están muy lejos de acertar con sus pronósticos sobre la Argentina.

