Luciana Salazar reveló una nueva ¿primicia? sobre las elecciones de octubre

Desde que irrumpió en la TV a comienzos de 2001 con su personaje en Poné a Francella, Luciana Salazar pasó de posicionarse como un sex symbol en el modelaje, el teatro y televisión, a convertirse en una suerte de analista política. Desde hace varias semanas, la modelo sorprende en sus redes sociales con datos precisos, primicias e información impactante sobre la actualidad nacional.

Aunque hasta políticos como el diputado de Cambiemos, Fernando Iglesias, le salieron al cruce por sus publicaciones, la rubia no se achica y desde su cuenta de Twitter marca agenda e impone temas. Fue, por caso, una de las primeras en hacer públicos los resultados de las elecciones primarias el 11 de agosto, cuando después de las 21, la información oficial brillaba por su ausencia.

"47 sobre 32 a favor de la fórmula Fernández-Fernández y 49 sobre 33 se imponía Kicillof a Vidal", escribió con precisión esa noche. Pero los mensajes no se terminaron ahí. “AF comió asado en casa de un argentino en el elegante barrio de Aravaca…entre los invitados estaba Tito Fernández ¿Ministeriable?”, “¿Volvemos al cepo?...Pero lo podríamos definir acorde al PRO ‘el cepo cheto’”, fueron algunos de sus tuits con los que fue observada con atención por algunos y criticada por otros.

Ahora, la modelo volvió a sorprender con más información durante el programa ShowMatch, que conduce Marcelo Tinelli. "Un gobernador de una de las provincia más importantes de la Argentina estuvo en el emisferio norte y trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones", aseveró. "¿Eso puede pasar?", le preguntó el conductor de televisión, a lo que la joven respondió: "Hay un problema con la oposición".

Luciana Salazar se reinventa en Twitter: oráculo político



"Eso tiene que pasar por el Congreso", le dijo Tinelli. "El proyecto (de ley) lo tiene un jurista muy importante. Yo creo que lo más probable es que se negocie el adelantamiento de entrega de mandato antes", agregó la exvedette bajo un clima de misterio.

Aunque se niega a revelar sus fuentes, cada vez que Salazar dispara sus dardos las redes son un hervidero. “Las redes son la grieta a flor de piel. Están los trolls macristas que me invaden. El año pasado puse algo referido al Fondo Monetario Internacional y no me dejaron tranquila. Me escribían unas cosas horribles, pero bueno, cosas básicas; son como básicos los trolls”, manifestó en una entrevista reciente a PERFIL, con un dejo de ironía.

Según explicó, desde que asumió su nuevo perfil, sumó más seguidores. Y esto no solo pasa en las redes, sino con la gente del medio. “Me llamaron periodistas de renombre, muchas mujeres a las que yo admiro. Mucha gente de peso importante salió a bancarme. Gente como Marcelo (Tinelli) Después periodistas como Romina Manguel, Nancy Pazos”, detalló.

AB/FeL