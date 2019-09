Luciana Salazar reveló el enojo de Alberto Fernández con la Chancha Pelota y Felipe Solá

Luciana Salazar volvió a usar su cuenta de twitter para revelar un dato que muy pocos tienen y que confirma que la rubia tiene fuentes de información muy precisas.

La cuestión es que Luly se metió de llenó en la interna de la conformación del equipo que acompañaría a Alberto Fernández en caso de ser elegido presidente el próximo 27 de octubre.

En su posteo enigmático para algunos desprevenidos, Salazar dijo:

Las rimas de la chancha pelota le trajeron un problema al proximo canciller, en uno de sus tweets la mascota adelanto el futuro destino de su “padre” e irrito a AF. Peligra su puesto. Lograra revertirlo? — luciana salazar (@lulipop07) September 18, 2019

Para quienes no conocen a la @PanchaChelota se trata de una cuenta "no oficial" que maneja el equipo de campaña de Felipe Solá y que suele escribir con rimas. La cuestión es que desde esa cuenta se posteó el 3 septiembre pasado: "Que alegría, Qué Alegría, en diciembre me llevan a conocer la Cancillería".

El mensaje alude a que el exgobernador bonaerense es uno de los dirigentes más cercanos al exjefe de Gabinete y ya lo acompañó en viajes al exterior, por lo que se lo menciona como probable ministro de Relaciones Exteriores y Culto en el futuro equipo de Gobierno nacional.

Ni lerda ni perezosa pero también bien informada, Luly vio el conflicto y se animó a postear el enojo de Alberto Fernández sobre dicha afirmación. La información de Salazar tiene un condimento adicional: tras aquel posteo la cuenta @chanchapelota fue desactivada y ahora aparece otra con el nombre @panchapelota que se anuncia como cuenta "no oficial".

Luly Salazar investiga: criticó a los que la tildan de irresponsable y se puso a googlear

Felipe Solá acompañó a Alberto Fernández en su visita a España, y estuvo en el encuentro con el Primer Ministro de Portugal. El jueves 19 de septiembre estuvo junto al candidato del Frente de Todos en la reunión con Evo Morales.

FeL/FF