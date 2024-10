Luis Barrionuevo, internado: se descompensó y lo trasladaron de urgencia a un sanatorio

El histórico secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, sufrió una descompensación este martes, por lo que debió ser internado de urgencia en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Palermo.

"Tuvo una suba de presión pero está atendido, responde y está bien. Por lo menos tenemos la tranquilidad de que está asistido, cada tanto le sube la presión", le dijo Argentino "Tito" Geneiro, uno de los principales dirigentes de la UTHGRA, a Noticias Argentinas.

El hombre de 82 años que lleva 39 temporadas al frente del sindicato, llegó descompensado y con perdida del sentido del tiempo, pero rápidamente fue estabilizado.

Barrionuevo llegó a UTHGRA como delegado normalizador en 1979, plena dictadura militar, para luego ganar las elecciones del sindicato en el regreso de la democracia. Desde entonces es el jefe histórico.

Durante la última campaña electoral, Barrionuevo formó parte del armado de Javier Milei, que por entonces carecía de aparato y recursos humanos para las elecciones. Sin embargo, la relación entre ambos se fisuró cuando el libertario decidió unirse con el PRO de Mauricio Macri para derrotar a Sergio Massa en el balotaje del 2023.

Antes de mostrarse con Milei, había marcado su apoyo a Eduardo "Wado" de Pedro, que por entonces estaba en carrera dentro de Unión por la Patria. Finalmente, el espacio terció por Massa y el ahora senador se plegó a esa elección.

Barrionuevo con un león, durante sus meses de amistad con Javier Milei

Pero no era todo: incluso había un problema familiar para Barrionuevo, ya que la unión de Milei con el espacio amarillo también traía aparejado el apoyo de Dante Camaño, su excuñado y con quien se encuentra enfrentado en la Justicia por el manejo de la sede que la UTHGRA tiene en la ciudad de Buenos Aires.

Alejado de la CGT, aunque está representado en la central obrera por Carlos Acuña (lidera el gremio de Estaciones de Servicios y Garages), en una de sus últimas apariciones de estos meses pidió que Héctor Daer, uno de los triunviros, renuncie a la conducción. Incluso, dejó entonces críticas para su ex aliado libertario: “Yo estuve dos horas y no quise entrar más. Este muchacho cree que el déficit fiscal tiene que ser con el hambre del pueblo y que cierra los números no pagándole a nadie y echando a 100 personas en el Estado”.

