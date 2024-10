El presidente Javier Milei redobló este martes su ataque contra los periodistas en una nueva escalada de tensiones en el clima político. A través de su cuenta de la red social X, Milei compartió una entrevista de la periodista María O’Donnell al diputado libertario Lisandro Almirón, seguido de fuertes afirmaciones contra los periodistas.

En su publicación, Milei afirmó que “No sólo se les caen las caretas. Además les están perdiendo el miedo ya que perdieron el monopolio de la palabra”, y agregó que; antes al periodismo se le permitía “mentir, calumniar, injuriar y muchos de ellos hasta extorsionar sin costo alguno”

“Muchos "periodistas" son cómplices de los políticos corruptos”, concluyó el Presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Comienza el debate por la Boleta Única de Papel: el oficialismo busca una victoria en el Congreso

Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por una creciente polarización política y social, donde los enfrentamientos entre el gobierno y los medios de comunicación tomaron protagonismo por la virulencia con la que el Javier Milei se refiere al arco periodístico que le formula críticas..

Cabe recordar que en la presentación de La Libertad Avanza como partido político de alcance nacional el sábado pasado, el dirigente libertario no escatimó críticas hacia el periodismo. En esa ocasión, se refirió a “periodistas ensobrados”, un término que utilizó repetidamente para deslegitimar a aquellos que critican su gestión.

Las críticas de Milei a FOPEA

Milei también cuestionó duramente al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Expresó que su trabajo no solo está desvirtuado, sino que está al servicio de una agenda que busca perpetuar el status quo. Desde el escenario en Parque Lezama, donde celebró la conformación de su espacio como partido nacional, aseguró: “Quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes, que nada tienen de trolls, son todos de carne y hueso, pedazo de soretes”.

En un tono vehemente, añadió: “Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, que les muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos”.

LT

Cuánto gana un trabajador docente de la Universidad Pública: acusaciones entre Emiliano Yacobitti y José Luis Espert

Milei redobló su ataque contra la prensa en X

Este tipo de retórica no es nueva para Milei. En numerosas ocasiones, criticó a los medios de comunicación y afirmó que “son parte de la casta” y que su cobertura está destinada a proteger intereses de los políticos tradicionales. En un evento anterior, el presidente había declarado: “Los periodistas que no informan la verdad son cómplices del fracaso de nuestra Argentina”.

Las palabras de Milei no solo evidencian su relación tensa con la prensa, sino que también reflejan un enfoque más amplio de su gobierno hacia la comunicación y la información. Al deslegitimar a los medios que no están alineados con su narrativa, busca consolidar un control sobre la información que circula en el espacio público. En este contexto, el presidente parece decidir quién merece ser escuchado y quién no, mientras refuerza la división entre su administración y el periodismo independiente.

El Gobierno rechazó el reclamo de las universidades: "La marcha es política, no hay pobreza en esos sectores"

Milei arremetió contra La Nación y su presidente Julio César Saguier

Después de su acto frente a la militancia, el presidente Javier Milei continuó su ofensiva contra los medios de comunicación. Utilizando la plataforma X (ex Twitter), compartió una crónica del diario La Nación y no dudó en calificar al medio como un “pasquín”. Además, lanzó duras críticas contra su presidente, Julio César Saguier, a quien llamó directamente por su nombre y luego por sus iniciales.

"Entre las lacras pueden anotar a Julio César (muy grande le queda el nombre siendo un operador berreta)", describió el mandatario. El ataque no terminó allí: Milei también señaló a "cuatro esbirros que se la dan de periodistas", a quienes, sin identificarlos, trató de "pozo séptico del pasquín".

NG

LT