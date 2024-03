Arde la interna sindical: Luis Barrionuevo pidió la renuncia de Héctor Daer a la conducción de la CGT

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, Luis Barrionuevo, apuntó contra el presidente Javier Milei, exigió que la CGT convoque “con carácter urgente a un plenario de secretarios generales” y dijo que Héctor Daer debería renunciar a la conducción.

En el marco de un encuentro con un grupo de dirigentes sindicales realizado en Parque Norte, Barrionuevo planteó que “no debe pasar mucho más tiempo para barajar y dar de nuevo y elegir otra CGT”. “La CGT debe convocar con carácter de urgente a un plenario de secretarios generales y que todos ahí resolvamos cuáles van a ser las medidas que va a tomar”, exclamó.

"Cuando Gerardo Martínez era secretario de la CGT, le pedían la renuncia. Hubo un acto en la plaza de los dos Congresos. Era presidente Menem y Gerardo renunció convocando a un paro de 36 horas. Qué buen gesto sería que Daer haga lo mismo", apuntó Barrionuevo, quien exige mayor celeridad en una nueva medida de fuerza contra el gobierno, luego del paro general de 12 horas que realizó la central obrera el 24 de enero.

Maturano: "La emblemática CGT de Rucci y de Ubaldini no hace un carajo y deja que sectorialmente salgamos a pelear"

Acompañado y avalado por Carlos Acuña, integrante del triunvirato de la conducción cegetista por el sindicato de los trabajadores de estaciones de servicio, el líder gastronómico denunció que “la conducción de la CGT se ha quedado en el tiempo”. “Nadie se tiene que creer dueño de la CGT e ir por allá para hablar, como en alguna oportunidad, que algunos entraban por la puerta de atrás”, acordó Acuña.

Sobre el final del encuentro, Acuña calificó de “brillante la idea de que haya un plenario de secretarios generales para que cada uno pueda decir lo que piensa y se decida lo que se va a hacer”. También opinó que “la sociedad está mal, los trabajadores están mal, la pequeña y mediana empresa y hasta las grandes empresas están mal”, por lo cual “es un buen momento para que nosotros, entre todos, decidamos cuál es el mejor camino que tiene que tomar la CGT para sacar al país adelante”.

Omar Maturano: "Si no nos sirve esta CGT, vayamos a sacarlos a patadas en el culo"

“Es difícil, porque este gobierno no sabés para dónde agarra, pero siempre contra los trabajadores”, denunció el dirigente. También estuvo presente Omar Maturano, titular de La Fraternidad, quien profundizó en las críticas: “La emblemática CGT de Rucci y de Ubaldini no hace un carajo y deja que sectorialmente salgamos a pelear y no dice ‘apoyamos la lucha de los gastronómicos’, sino que no dice nada y no sacan un comunicado de apoyo cuando uno sale a pelear solo, no se mete”.

“Queremos una CGT solidaria, que esté junto a las necesidades de los compañeros, que defienda las paritarias libres, sin techo, y que vaya al Ministerio de Trabajo, pegue dos patadas en la puerta y haga homologar los aumentos que se pudieron conseguir de pedo. Esa CGT queremos, no la CGT blandita. Y si no nos sirve esta CGT, vayamos a sacarlos a patadas en el culo”, propuso Maturano.

Qué dijo Barrionuevo sobre Milei

Luis Barrionuevo, quien apoyó la candidatura del libertario en las generales, según sus palabras, “con convicción y pasión”, le retiró su respaldo en octubre, cuando se produjo la alianza de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Actualmente, es uno de los dirigentes más opositores. En la reunión en Parque Norte, lo acusó de “no entender nada”.

“Yo estuve dos horas y no quise entrar más. Este muchacho cree que el déficit fiscal tiene que ser con el hambre del pueblo y que cierra los números no pagándole a nadie y echando a 100 personas en el Estado”, reprochó. “Este muchacho fue durante 15 años empleado de Eduardo Eurnekian en Aeropuertos Argentina 2000. Y cuando sos asesor de una empresa, máxime recibiendo prebendas del Estado, manejás esa góndola de la empresa y esto es lo que él creyó que iba a manejar. Pero el país es un supermercado donde estamos todos y no una góndola sola que le conviene a él porque quiere cerrar los números”, analizó.

“Estamos viviendo en una pandemia sin virus”, dijo Barrionuevo y argumentó: “El sector de la construcción se cae, y toda la obra pública genera casi 1 millón de puestos de trabajo; se caen el turismo, la hostelería y la gastronomía, otro millón de personas, y, por ende, se llevan puestos de comercio porque no tenés plata en el bolsillo; la siderurgia también está parada”. “Ya vivimos la crisis. Cuando viene, te mandan a tu casa y te dan el 80% del sueldo por un mes. Después volvés a trabajar y te dan vacaciones. Después abren el retiro voluntario y al final te rajan. Esto es lo que estamos viviendo hoy”, expuso.

Por último, Barrionuevo apuntó contra Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, asegurando que el gobierno anterior “estaba parcelado en tres” y “tenían que entender que no podían ser reelegidos porque tenían el 70% de imagen negativa”. “La gente buscaba un cambio y lamentablemente no lo entendieron”, postuló. Asimismo, disparó contra Massa por haber usado “la chequera” para quedarse con la candidatura presidencial y haber llevado a la derrota al peronismo “por su ambición desmedida”.

