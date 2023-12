Omar Maturano: "Por suerte la CGT se acordó de volver a la calle"

El secretario general de la Fraternidad, Omar Maturano, considera que la politización de la protesta fue uno de los factores que llevó a la derrota de los ferroviarios en los '90 contra los cierres y privatizaciones que impulsó Menem. "No estamos en contra de que se privaticen los ferrocarriles, siempre y cuando sea controlado por el Estado, no echen trabajadores y haya más trenes", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: A partir de lo que dijo Javier Milei sobre la privatización de los ferrocarriles, se recordó lo que pasó en los '90 con el cierre de ferrocarriles, muchos pueblos que pasaron a ser fantasma, casi desaparecer con la desaparición del ferrocarril. ¿Esto le hace recordar a la década del '90?

Son añoranzas que uno tiene guardadas adentro con mucho sentimiento.

Hoy estamos en otra época, no vamos a permitir que pase lo mismo. Vamos a dar la pelea que tenemos que dar. Ya la dimos en los '90, cuando paramos 45 días y perdimos la lucha. De 90 mil o 100 mil ferroviarios quedamos 14 mil. El Sindicato de la Fraternidad paró 45 días, después ya se politizó el conflicto, intervenían los partidos de Izquierda dentro de la asamblea, eso también hay que decirlo. En ese momento, los que dirigían la Fraternidad no supieron conducir el conflicto y pasó lo que pasó.

El Gobierno convocó a las empresas de colectivos para definir el valor del boleto

AG: Aquello de "ramal que para, ramal que cierra".

Claro. Pero se había politizado mucho. Aquí no hay que politizar, hay que gremializar la protesta. Tiene que ser el gremio, los trabajadores y no juntar gente que no es de la actividad, opinen arriba de los trabajadores. Eso nos pasó y no nos volverá a pasar.

El pasaje de subte subirá 56% en dos tramos: ¿cuánto costará a partir de enero 2024?

No estamos en contra de que se privaticen los ferrocarriles, siempre y cuando sea controlado por el Estado, no echen trabajadores y haya más trenes. Aparte, que pongan la plata que tienen que poner, porque que todo te lo regale el Estado no va, y a las concesiones anteriores les regaló todo el Estado, hasta el material rodante, no pusieron nunca nada, no arreglaron las vías, la infraestructura está peor de lo que estaba. Entregaron vías para ir a 60 kilómetros por hora para los trenes de carga y 100 kilómetros por hora para los trenes de pasajeros y hoy andamos con trenes, no en el AMBA sino afuera, a 15 o 30 kilómetros por hora. Eso quiere decir que no hicieron ninguna inversión.

No estamos en contra del capital privado, estamos favor de última. Porque si mejoran la empresa, ojalá los trenes lleguen a todos lados del país, pero con un control verdadero del Estado y que el Estado sea el organizador de los servicios.

AG: Es interesante este punto. Si tuviera que tomar ejemplos de otros lugares del mundo, ¿hacia dónde tendría que ir Argentina en materia ferroviaria? ¿Cuál es el sistema a dónde podría ir el país teniendo en cuenta la extensión del país, la situación que hay? Usted dice que es importante que se invierta en los trenes...

Son 36.000 kilómetros de vía. Después del '61, porque Arturo Frondizi cerró 6.000. Si vienen empresas privadas, tendrán que cambiar todos los rieles, el piso, poner mejores vagones o esto lo puede hacer el Estado cobrando un peaje a todas las empresas como pasa en Canadá, Norteamérica, México.

La empresa ocuparía por un tiempo la vía, supongamos que 10 horas. Correrían los trenes que tengan que correr, entregarían la vía al Estado, otra empresa la tomaría, pagaría un peaje por uso de la vía, y el que controla todo eso es el Estado, porque fue el que puso la plata. El Estado seguiría invirtiendo para que las vías estén bien y pueda usarlas cualquier empresa, no un monopolio como lo es Ferrosur, FerroExpreso Pampeano y demás.

Cambios en el transporte: Entra en pausa el Boleto Educativo Gratuito en Córdoba hasta 2024

AG: En ese esquema, ¿cómo imagina las tarifas?

Siempre el ferrocarril fue regulador de las tarifas. Desde que existió el ferrocarril, ponía una tarifa y luego iba el camión por arriba de esa tarifa, el colectivo por arriba de esa tarifa. Pero si hablamos de la tarifa del Gran Buenos Aires o el tren a Mar del Plata, eso ya no es un regulador, es una tarifa social para que el estudiante vaya a estudiar y no pague boleto, porque la lucha que hizo hace muchos años no fue en vano.

El compañero jubilado o la pensionada no puede pagar boleto para ir al médico, si no le alcanza para los remedios cómo va a pagar el pasaje. Tendría que tener su horario correspondiente, de tal a tal hora, y luego el trabajador pagar la tarifa social, como corresponde.

Ahora, no queremos una tarifa social de $500, $600 o $700. El trabajador depende de un aumento patronal, no pueden quedar los salarios congelados, o el patrón le pagará un bono como, por ejemplo, se hacen las señoras que limpias las casas que se les paga el pasaje más el salario que le corresponde.

Quita de subsidios al transporte

AG: Hablamos con la gente del transporte automotor, de los colectivos, que están con un problema, porque no están recibiendo los subsidios, y ahora están funcionando al 50% y se plantea una quita de subsidios. ¿Es viable una quita de subsidios en el ferrocarril?

Es viable si se lleva el boleto a los números que piensen los funcionarios que deben cobrar el boleto. Pero si hoy saltamos los molinetes en Constitución, Retiro, Once para no pagar $50 por 38 kilómetros recorridos, hay que darse cuenta lo que pasará, habrá que poner tanques de guerra en vez de molinetes para que la gente no salte. ¿Cómo hacés el control?

No podés controlar que saltarán los molinetes sin pagar el boleto y ya no existe más el guarda que te pide el boleto, porque se automatizó todo. Ahora está la SUBE y no es más el boleto anterior. No hay controles de pasajes arriba del tren, sino que el guarda está para abrir, cerrar la puerta y nada más.

Minuto a minuto: la CGT marcha a Tribunales para pedir por la derogación del DNU de Milei

La vuelta a la calle de la CGT

Claudio Mardones: La jornada de movilización organizada por la CGT irá acompañada por la presentación de un amparo contra el DNU 70/23. Para la CGT este día también significa volver a la calle en un escenario de pelea por el control de la calle planteado por Patricia Bullrich, que se encuentra monitoreando la aplicación del protocolo antipiquetes. ¿Cuál es el eje, por fuera de la discusión respecto al DNU? ¿Qué espera en relación a esta movilización y a lo que puede pasar en torno a este intento de controlar la calle de parte del Gobierno Nacional?

La calle es de todos, tanto del automovilista, colectivero, el que anda en bicicleta, a pie. Por suerte la CGT se acordó de volver a la calle. Habrá que hacerlo con paciencia, respeto. Si pusieron un protocolo, hay que respetarlo, no estamos en desacuerdo de eso. De ahí en más, veremos cómo es la discusión en la calle porque nadie sabe qué es lo que pasará.

Nosotros iremos con respeto, tratando de sumar a la pasividad y no agredir en ningún momento a nadie, ni tampoco que nos agredan, porque eso lo dejaremos bien en claro. Esperaremos a ver lo que pasa y festejemos que la gente estará en la calle para reclamar. Esperemos que tampoco se sume a la CGT gente que no tiene nada que ver con el reclamo.

AG: ¿La CGT se había olvidado un poco de la calle?

Hace rato nos olvidamos de la calle, hace rato nos olvidamos de protestar.

AG: ¿Tendría que haber aparecido en el gobierno anterior cuando empezó a caer el salario?

En todos los gobiernos tendrían que haber aparecido. Con todos los gobiernos hicieron lo que quisieron y se reían de los trabajadores, nos embaucaban con mentiras.

AG: En esta situación, ¿la CGT tiene que caminar hacia un paro general?

Mañana iremos a un confederal y la Fraternidad solicitará que se haga un paro general como en la reunión anterior.

CM: Ahí hay un elemento muy importante, porque habrá visto que en el caso específico del DNU 70/23, que entrará en vigencia dentro de muy poco, está la declaración de servicio esencial para los trabajadores de la educación y para los trabajadores del transporte, es decir de que se ve limitado el derecho a huelga en esos sectores. ¿Cuánto gravita en esta discusión a la hora de pensar un paro nacional ante un gobierno que amenaza con quitarles la personería gremial?

Eso ya es pensar como un tirano, y en tiranía no estamos, estamos en democracia. Milei ganó las elecciones, hay que respetar, eso quiso el pueblo. Pero el DNU no tiene consistencia en eso porque ya la OIT como órgano de todos los países del mundo, del cual estamos adentro, ya designó y dijo que lo de los medios públicos es pasajero, no es esencial. Así que si no es esencial no sé por qué ellos van a decidir por encima de una organización mundial.

Día 16: La derecha "iluminada"

Hay servicios esenciales en los que se presta guardia mínima: agua, electricidad, gas, sanidad, pero no nosotros, los conductores de trenes, colectiveros, taxistas. Educación supongamos que sí, tampoco debe ser, pero supongamos que sí, habrá guardias mínimas. Cuando discutamos las guardias mínimas, nosotros diremos 10, ellos dirán 70, nunca llegamos a un acuerdo y, ¿quién decidirá? ¿El Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo no está para ser árbitro de eso. Tendría que haber otro ente regulador que regule los paros.

Diputados criticaron a Milei, que habló de pedidos de coimas para aprobar el DNU

AG: ¿Ve rasgos autoritarios en el gobierno de Milei?

Milei tiene rasgos autoritarios. Ya cuando le habla de espalda al Congreso no acepta que hay un Poder Legislativo. Hay tres poderes, no puede haber un solo poder. Luego, cuando se empieza a decir "yo voy a hacer esto de guapo" y guapo será cuando nosotros no le digamos nada.

Aparte, nos comparaban con Venezuela ellos en su momento y ahora, ¿quieren convertirse en Venezuela? ¿Se cree que es Nicolás Maduro? Este es ma' blando, no es ma' duro. Es un flan.

BL FM