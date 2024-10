Luis Brandoni habló sobre la decisión del Gobierno de Javier Milei de auditar las universidades públicas, en el marco de la disputa por la asignación de fondos a las casas de altos estudios. El actor aseguró que se trata de un accionar "natural" y cuestionó la "reacción violenta" de los alumnos y directivos de las instituciones. Además, cuestionó la protesta en la estación de Once contra el presidente al ritmo de la canción Fanático de Lali Espósito.

"Es natural que se hagan auditorías en organismos públicos", expresó Brandoni este domingo 27 de octubre en diálogo con José Del Rio por Comunidad de Negocios (LN+). El intérprete agregó: "Nadie debe sentirse sospechado si ha hecho las cosas bien. Es lógico que muestren los papeles y que el Gobierno los revise".

"Para mi, este conflicto tan grave en las universidades argentinas nunca tendría que haber ocurrido. Es un escándalo. ¿Cómo la comunidad universitaria se ofendió por una auditoría?", cuestionó el actor y exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR).

Brandoni amplió luego sobre el conflicto que involucra a las casas de altos estudios del Estado, y el rechazo a que las instituciones sean auditadas: "No tendría que ser motivo de repulsión. Deberían decir 'bienvenidos, acá están las cuentas'. Si produjo esta reacción violenta, nos hace pensar que alguien definitivamente está equivocándose", opinó.

En medio del conflicto, Brandoni también habló sobre los estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), quienes protestaron en Once el pasado miércoles bailando una canción de Lali Espósito, y expresó: "No me parecen felices esas expresiones. Se están adelantando a algunos hechos que no se han producido todavía".

"Dan todo por sentado. No me parece bien. Están fastidiando a la gente que se traslada en tren. Y otra cosa, ¿estaban festejando o protestando? No sé. Pero en el lugar en el que se estudia no estaban", respondió el actor de forma tajante.

El exlegislador también habló sobre la entrega de los Premios Martín Fierro de Cines y Series, donde obtuvo el Martin Fierro de Platino y varios colegas pronunciaron discursos en contra de Milei, y manifestó: "Es una posibilidad magnífica poder hablar con libertad. Es algo que hemos recuperado. Tenemos que tratar de decir lo más posible tantas veces como se pueda. Hace 40 años que no tenemos un golpe de Estado, que vivimos en democracia".

En esta misma línea, en referencia al polémico discurso del cineasta Norman Briski, concluyó: "Me pareció un despropósito. No tenía nada que ver con nada".

