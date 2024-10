Martín Arjol: "Los que manejan el radicalismo lo hacen como si fuera un centro de estudiantes"

Tras la participación de algunos diputados radicales en la reunión de Estrategias Parlamentarias del Gobierno, en la Casa Rosada, el bloque de la Unión Cívica Radical se fracturó en el Congreso. El legislador Martín Arjol sostuvo que la ruptura es "sana para la convivencia del partido" ya que clarifica las posiciones, y destacó que el radicalismo “es más que un partido, es un movimiento”, por lo que pueden coexistir distintas posturas. "Los cinco que venimos acompañando al Gobierno de manera pública y transparente hemos dado esta discusión sistemáticamente dentro del bloque", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Arjol es diputado nacional de la UCR por la provincia de Misiones. Fue electo en 2021 y continúa con mandato hasta el año próximo. Anteriormente había sido concejal de la capital de su provincia, Posadas, entre 2013 y 2021. Es abogado de profesión y trabajó asesorando bancos y empresas.

Tras la participación de algunos diputados radicales en la reunión de Estrategias Parlamentarias del Gobierno, en la Casa Rosada, el bloque de la Unión Cívica Radical se rompió en el Congreso. ¿De alguna manera lo que pasó ayer da un síntoma de lo que va a ser la posición del radicalismo en la elección del 2025?

A mí me tocó ingresar al Congreso en el 2021 y lo hicimos también con un bloque partido. Entonces, hoy los que toman la misma decisión son casi los mismos que en aquel momento decidieron romper el bloque y conformar una situación en donde había dos bloques radicales. Por lo tanto, me parece que esta situación que se da hoy no afecta la posibilidad de convivencia que venimos haciendo nosotros y con la que venimos actuando con total claridad. Por lo menos, los cinco que venimos acompañando al Gobierno de manera pública y transparente hemos dado esta discusión sistemáticamente dentro del bloque.

Porque también, en los últimos meses, era como sistemática esta idea de “los echamos o se van”, y la verdad que todas las semanas veníamos y dábamos una discusión, y era como que se dejaba pasar el tiempo, ¿no? Así que creo que esta decisión es sana para la convivencia del partido, tanto para quienes estamos más cerca del Gobierno y para quienes están más cerca del kirchnerismo.

La verdad es que falta mucho tiempo para las elecciones del año próximo pero, por lo menos de nuestra parte, esto marca la sinceridad en el rumbo que tiene que tomar la Argentina y que está tomando. Además de que hay indicadores económicos que empiezan a demostrar que ese rumbo es necesario que tiene que tener el país.

El extremismo ideológico dentro de un mismo partido

Te escucho y me surge la siguiente reflexión: el radicalismo siempre ha tenido una historia de discusiones internas, desde los alvearistas e yrigoyenistas, hasta los balbinistas y alfonsinistas a fines del siglo XX. No es nuevo que haya diferentes sectores con posiciones que parecen distantes, pero que conviven dentro del mismo partido. ¿Cómo se puede resolver esa situación? Pienso que el peronismo también tiene su ala derecha e izquierda, y en otros países, como Estados Unidos, vemos algo similar entre republicanos y demócratas, con alas más moderadas y otras más extremas. ¿Cómo se mantiene la unidad en ese contexto?

Yo coincido plenamente con vos. De hecho, los cinco que hemos discutido durante todo este tiempo, cuando sistemáticamente se nos quería echar o se decía eso a los medios pero cuando lo discutimos dentro del bloque no era la actitud que tomaban algunos, hemos hablado de la necesidad de convivir.

Creemos que, además, nosotros representamos parte de un radicalismo que quiere que le vaya bien al Gobierno, que quiere que lo acompañemos y que pretende convivir en esa diferencia. Es que el radicalismo es más que un partido, es un movimiento que ha convivido con posiciones que, si bien han tenido fricciones internas, han logrado transitar tiempos difíciles dentro del partido.

Lo que pasa es que hoy tenemos una dinámica partidaria en donde pareciera que el juego del partido y sobre todo su transitar, es más parecido al Centro de Estudiantes. Recuerdo que en el Centro de Estudiantes, cuando alguien no estaba de acuerdo, cerraba la puerta, se llevaba la llave de la puerta de la oficina, cambiaba el cartel de nombre y se iba. Bueno, esto no es un Centro de Estudiantes.

Esto es un lugar donde discutimos, donde damos debate, y en donde tenemos que convivir en esa diferencia. Y esa diferencia la planteamos nosotros cinco, que desde un primer momento venimos acompañando. Muchos me criticaban cuando yo decía que, cerca del presupuesto, iban a haber muchos más radicales acompañando al Gobierno, porque claramente el rumbo del equilibrio fiscal y la baja de inflación están marcando que es el rumbo que tenemos que acompañar.

Bueno, el tiempo nos está dando la razón. Espero que el partido pueda convivir dentro de esta diferencia, pero evidentemente hay una posición, de quienes conducen el partido, de manejarlo casi como si fuera un centro estudiantil: o estás acá o te vas.

