Crisis de la UCR en Diputados: “Piden tolerancia en Buenos Aires, pero excluyen en Córdoba”

El voto a favor del veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria de cinco diputados radicales provocó la ruptura en el bloque de la UCR en la Cámara Baja del Congreso. En Córdoba, varios dirigentes apoyaron a Luis Picat tras la suspensión de la afiliación al partido y otros, como Juan Carlos “Polo” Gait, además de cuestionar la sanción, le reprochó tomar “decisiones que no son de un radical”.

Gait milita hace 44 años en el radicalismo cordobés y siempre tuvo muy activo dentro de la estructura partidaria. Por su experiencia, y “desde la concepción ideológica del partido”, dijo que Picat “está muy equivocado” en la decisión que tomó de apoyar el veto presidencial contra la movilidad de los haberes de los jubilados.

El bloque radical en Diputados reconoce la ruptura, pero los legisladores mileístas siguen adentro

“No me sorprendió lo de Picat porque sé cómo piensa. Y siempre tuve mis serias dudas de qué iba a pasar cuanto tuviera que tomar posiciones desde una visión radical. Y no me equivoqué: tomó decisiones que no son de un radical”, manifestó a PERFIL CÓRDOBA.

El radical ya había posteado un tuit expresando su postura en contra de la sanción de la Convención Nacional a Picat. En el mismo comentario en X, reprochó “la hipocresía de algunos dirigentes de la UCR Córdoba que no usan la misma vara en Córdoba”, donde, según Gait, procuran "excluir a quienes pensamos distinto".

“Piden tolerancia para sus amigos en Bs. As. pero son sectarios, soberbios, autoritarios y elitistas en Córdoba. Patéticos”, escribió.

Premonición

Gait reveló que el rompimiento del bloque radical en Diputados ya lo “veía venir” porque “hace rato que en el radicalismo no se da un debate serio”. Y remató con una frase contundente: “La UCR a nivel provincial y nacional está en un cauce de ruptura”.

Incisivo, el histórico dirigente cordobés aseguró que “lo que falla es la conducción del bloque porque tendría que haber unificado personería en una sola posición y generar un mandato amparado por la Convención y el Comité Nacional”, en obvia referencia a Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la UCR en la Cámara Baja.

Luis Picat, radical colaboracionista: "El límite es votar con el kirchnerismo"

“Tengo mis serias dudas de que si hacían falta seis diputados no aparecía otro más. Aparecieron cinco porque con cinco alcanzaban a aprobar el veto”, sospechó.

Y cerró apuntando, ahora sí, a De Loredo “Está en una posición muy pendular que creo que terminará haciendo mucho daño, pero él sabrá por qué lo hace”.