Los números económicos que alarman al Gobierno a casi nueve meses de gestión

El lunes el presidente Javier Milei cerrará los primeros nueve meses de gestión. A pesar de que obtuvo algunos resultados positivos, la mayoría de los indicadores no sólo no los pudo mejorar sino que empeoraron.

La actividad económica parece no tener arranque. El EMAE mostró una caída del 3,2% en el primer semestre.

Lo más alarmante, sin embargo, resulta el aumento de la pobreza y la indigencia. Si bien los datos oficiales los dará a conocer el Indec el 26 de septiembre, de acuerdo con la UCA, el 52% de la población vive con las necesidades básicas insatisfechas y el 17,9% es indigente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“En rojo diría todos los indicadores de la economía real: se perdieron 10 mil pymes, la actividad cayó sensiblemente y el REM del Banco Central estima la caída de 2024 en 3,8% y si se quita el sector agro la caída es de 8% aproximadamente”, dijo a PERFIL Hernán Letcher, director del CEPA. Y agregó: “También aumentó la pobreza y la indigencia, y el salario real perdió 13 puntos promedio entre registrados, no registrados y públicos”.

Por su parte, Franciso Ritorto, economista de ACM, sostuvo a este medio: “Si bien se está viendo alguna recuperación, es lenta, que va a tardar en llegar, y vendría a ser una recuperación de todo ese terreno perdido. Para el crecimiento económico creo que todavía falta. Además, bueno, este ajuste de la actividad es sólo comparable, te diría, con el 2002”.

En ese sentido, algunos números sectoriales de alta frecuencia mostraron subas mensuales en términos desestacionalizados, pero mantienen caídas interanuales.

El sector metalúrgico tuvo un crecimiento del 1,3% en julio con respecto a junio, pero registró un desplome del 11,7% en forma interanual. Elio Del Re, titular de Adimra, analizó que “la producción continúa en un sendero de caída en la mayoría de los sectores que componen la industria metalúrgica, aunque pareciera haber encontrado un piso”.

El índice Construya cedió

4,3% en agosto de forma desestacionalizada. De esta manera, en el acumulado de 2024, la construcción se derrumbó 29,3%.

La capacidad instalada total se ubicó en el 54,5% en junio, cuando en el mismo mes del año pasado estaba en el 68,6%.

El consumo medido por Scentia cayó 16,1% en julio respecto al mismo mes del año pasado, y en el acumulado muestra un retroceso del 9,6%. A la par, la caída en las ventas minoristas, de acuerdo con CAME, alcanzó el 17,2% en el primer semestre.

Amarillo. El Gobierno logró desde el primer mes el equilibrio fiscal y lo muestra como uno de los grandes logros de la gestión. Aunque, como señaló Letcher a este medio, “la mejora fiscal se hizo mayoritariamente a costa de jubilaciones, con un fuerte impacto negativo en la actividad”.

A pesar de ello, para julio el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero de -$ 600.957 millones. Es decir, volvió al déficit.

En ese sentido, otro dato a remarcar es que la recaudación no se recupera, en términos reales se mantiene en niveles de dos dígitos negativos.

A su vez, otra cifra que empeoró fue la desocupación, aunque se mantiene en un dígito. Debido a la recesión y al cierre de empresas, en el primer semestre, aumentó dos puntos porcentuales en el primer trimestre, al 7,7%.

También comenzó en verde la acumulación de reservas de las arcas del Central, pero encontró un límite dentro del programa del Gobierno. Milei recibió las brutas en US$ 21.209 millones y cerraron el viernes en US$ 27.463 millones.

“Se compraron durante la gestión US$ 17 mil millones de divisas, pero en reservas solamente impactaron US$ 8 mil millones, a causa de factores que presionan sobre la acumulación”, señaló Ritorto.

Las reservas internacionales netas, considerando bopreales, alcanza los US$ 5.041 millones negativos actualmente, según cálculos del CEPA. La estimación de Portfolio Personal de Inversiones (PPI) proyecta que, si el Gobierno mantiene su rumbo, hacia fin de año se ubicarían en un terreno negativo por US$ 10.919 millones. Es decir, en el mismo orden previo a la asunción de Milei, cuando la métrica señalaba que se encontraban en un rojo por US$ 10.545 millones.

Otro de los indicadores que quedaron en una zona mixta es el riesgo-país. El índice que elabora el JP Morgan logró una baja considerable de los 1.920 puntos básicos en lo que se encontraba antes que asumiera Milei hasta el mínimo que tocó durante su gestión el 23 de abril en 1.174 puntos. Desde entonces, volvió a subir hasta el cierre del viernes en 1.489 unidades. Si bien aún encuentra más de 400 puntos abajo que el 8 de diciembre de 2023, queda lejos de los niveles necesarios para que el país pueda conseguir financiamiento en el mercado internacional, para lo que debería rondar cerca de los 800 o 1.000 puntos básicos.

Verde. Uno de los actos positivos y eje de la narrativa del Gobierno es la inflación. Luego del fogonazo inflacionario producto de la devaluación de diciembre que llevó el índice al 25,5%, el IPC marcó un sendero en desaceleración hasta llegar al 4% de julio.

“Este año el IPC va a estar por debajo de lo que es el año pasado, ya cumpliendo una de las promesas de campaña y respondiendo un poco a la mayor demanda social que había”, expresó Ritorto.

Por último, la estabilidad de los tipos de cambio financieros y paralelo es otro de los números positivos que puede mostrar la actual gestión. Milei recibió el contado con liquidación en $ 991,6; y el viernes cerró a $ 1.253,2; lo que implicó que el CCL subió apenas un 26% en lo que va del Gobierno.

Si bien, el equipo económico logró mantener la brecha en niveles bajos, se hizo a costa de dólares que el BCRA no pudo acumular, con una constante intervención que se opone a la libertad de oferta y demanda.