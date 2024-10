Juan Grabois defendió a Norman Briski por su apoyo a Gaza: "No escuché ninguna apología"

Este lunes 20 de octubre, en la entrega de premios de los Martín Fierro al cine y las series, el cineasta Norman Briski pronunció un fuerte discurso donde apuntó contra el gobierno de Javier Milei y la guerra en Gaza. Las declaraciones del mismo fueron cuestionadas por varias figuras e identidades vinculadas al judaísmo. Ahora, el dirigente social Juan Grabois salió a defender sus palabras y repudió las críticas hacia el director de cine.

"No escuché en el discurso de Briski ninguna apología, sino el sentimiento genuino de un hombre clamando por un pueblo masacrado. Gaza, la martirizada Gaza, la martirizada Palestina por la que pidió el Papa Francisco. Gaza, donde las bombas criminales de un gobierno terrorista asesinan niños, mujeres, ancianos... y nos dice que así combate el terrorismo", expresó Grabois en su cuenta oficial de X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El líder de Frente Patria Grande sostuvo que "la sensibilidad y la verdad dicha de frente incomoda" y cuestionó: "¿En qué momento, porque no lo escuché, Norman Briski tuvo una palabra contra el pueblo y la religión judía o a favor del terrorismo? Y cuando el vicepresidente de la DAIA dijo que 'no hay inocentes en Gaza' ¿quién se escandalizó?".

Tras aclarar que se ha solidarizado "sin peros con las víctimas mortales, con los secuestrados y sus familias" desde el ataque del 7 de octubre de 2023, Grabois manifestó: "Quienes creen ser los únicos portavoces del linaje hebreo, linaje de mis ancestros paternos del que me siento orgulloso, pretenden acallar la voz del más elemental humanismo que dice ¡paren la masacre contra todo un Pueblo!".

"¡Basta de asesinar niños y civiles! ¡Basta de bombardear hospitales y escuelas! ¡Basta de matar periodistas y personal humanitario! ¡Basta de sembrar la desolación, demoler las viviendas, desplazar a millones, confiscar sus tierras!", amplió.

La DAIA repudió el discurso de Norman Briski y afirmó que usó los Martín Fierro para apoyar al terrorismo: "Gaza libre, sí, libre de Hamás"

"¿Con qué derecho acusan de antisemitas a los ateos, judíos, musulmanes y cristianos que decimos ¡Terminen con el horror! ¿Cómo se atreven a difamar a cualquiera que ose cuestionar los crímenes de Estado que se suceden día tras día?", cuestionó Grabois.

El dirigente social consideró que "esa posición no responde a los intereses de los judíos, ni los ciudadanos de Israel, no responde a los intereses de los secuestrados, sino al gobierno corrupto y genocida de Netanyahu contra el que cada vez más israelíes se levantan".

"He notado el aumento del antijudaísmo", señaló luego y agregó: "Lo he combatido incluso con actores y compañeros dentro y fuera de la vida política. Menos se habla del aumento la islamofobia.(...) El mal se expande cuando se siembra el odio y el pensamiento binario".

Martín Fierro: los discursos pasaron por la subvención al cine, las universidades y Gaza

"Uno mi voz al deseo de que Gaza no sea vencida porque la derrota del pueblo de Gaza, de Palestina, será la derrota de todo Medio Oriente, también la de Israel", expresó y continuó: "Cuando existan dos Estados donde los pueblos y religiones convivan en paz, cuando la opresión de los palestinos termine y los comerciantes de armas pierdan su negocio macabro, la humanidad habrá ganado una batalla".

Para cerrar, el líder de Frente Patria Grande aclaró que "el derecho internacional público establece el principio de proporcionalidad en cualquier respuesta" y detalló: "En Gaza murieron más de 40.000 hombres, mujeres y niños. Las cifras están a la vista, y si pensamos con objetividad, como seres humanos, si olvidamos por un segundo la religión y los ancestros de cada cual, podremos comprender que a los ojos de Dios todos somos iguales y cada vida vale lo mismo".

"Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado, Gaza", fueron las palabras de Norman Briski durante la premiación, las cuales le costaron una gran cantidad de críticas y cuestionamientos de diferentes figuras públicas.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) fue una de las entidades que cuestionó las declaraciones del cineasta y desde el organismo manifestaron: "Gaza libre, sí, pero libre de Hamás.Briski parece ignorar que el mismo grupo terrorista al que exalta, lo mataría, torturaría, vejaría, incendiaria su casa o lo secuestraría en túneles oscuros e inmundos, solo por su condición de judío".

AS/ff