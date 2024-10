Juan Grabois: "No me dejo amedrentar por la patota fascista, si boqueás en la calle, bancatela"

Tras ser agredido en el barrio de Recoleta por un hombre que lo increpó en la calle, el dirigente social afirmó que Javier Milei y Patria Bullrich “marcan a la gente como en dictadura para orientar a los trolls” mediante redes sociales. “No estamos dispuestos a agachar la cabeza frente a una agresión injusta”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Grabois es abogado y dirigente social. Es fundador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y del Frente Patria Grande.

Dijiste que de ahora en más, vas a responder a los insultos en la calle defendiéndote con el cuerpo. ¿Cómo vas a hacer?

De pibe siempre me peleaba con los más grandes, así que alguna experiencia tengo. Yo no dije que me iba a defender con el cuerpo, dije otra cosa. Yo bajaba de ver a Paco Taibo, el presidente del Fondo de Cultura Económica de México, y aparece un tipo y me empieza a putear y a decir que nunca más voy a poder caminar tranquilo por la calle. Lo que yo digo es que si boqueras en la calle, después bancatela, no vayas llorando. Ese es un código de barrio elemental.

Fuera del código de barrio, en un código de civilización occidental, como les gusta a ellos, que ahora se llama secretaría de Culto y Civilización, no existe que alguien te vaya a insultar y a enfrentar de esa forma en la calle en una sociedad democrática. Sin embargo, desde las más altas cúpulas del Estado, le dan manija a esa violencia callejera.

Que lo haga un ciudadano desubicado, vaya y pase, y se arreglará en el poder Judicial. Que lo haga el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Argentina o la principal responsable de las fuerzas de seguridad a través de sus cuentas de Twitter, marcando gente como en la dictadura para orientar a sus trolls, es una forma de agresión a través del miedo.

Escribiste una columna, que no terminé de leer, que se llama Insultar sin consecuencias. Vi el título y dije: “No leo más porque estoy de acuerdo”. Hay consecuencias y hay muchos de nosotros que, con distintas formas, no estamos dispuestos a agachar la cabeza frente a una agresión injusta. El derecho de repeler una agresión injusta es parte del derecho de defensa. Ahora, si vamos a terminar militando con chalecos antibalas y un AK-47, no quiero vivir en ese país.

¿Vos crees que cuando se filtran, entre comillas, que un funcionario importante y misterioso del Gobierno como Caputo junior hace prácticas de tiro es una infidencia que hace alguien? Lo filtran a propósito, es un mensaje mafioso. Ellos juegan con la idea de que son los machos domadores. Tienen un látigo y van domando a los demás.

Efectivamente, entre el látigo de los aparatos represivos del Estado y la Banelco con la que compran voluntades, tienen un esquema de dominación elemental que es el del palo o zanahoria. Hay algunos que no queremos ni plata, ni palo y nos vamos a enfrentar a todo ese tipo de formas de sometimiento que van por fuera de las pautas democráticas.

Desde luego, ya me di cuenta de que hay un modus operandi. El día anterior a cualquier conflicto, la ministra de Seguridad, reposteada por Milei, me marca. Y eso es un mensaje directo a su base, sea civil o sea armada, para que me agreda. Frente a esas agresiones, vamos a tener otra estrategia de respuesta que no sea exponer la integridad física de cada uno.

Yo no quiero la guerra entre argentinos, pero no voy a permitir que me roben la libertad de ir a la plaza, viajar en tren, ir a comer una hamburguesa con mis hijos, ir a tomar un café a donde se me cante la gana porque no tengo vergüenza de nada y no le robé nada a nadie No me dejo amedrentar por la patota fascista, si boqueás en la calle, bancatela.

No quiero terminar militando con un chaleco antibalas y una pistola en la cintura, pero mucho menos quiero ser un ciudadano domado. Ellos tienen un plan sistemático de degradación, denigración, humillación y acoso frente a sus opositores, sin importar que sean políticos o artistas.

En todas las ocasiones en las que se me ve discutiendo o peleando con gente, fui agredido previamente de una manera muy violenta. Cuando volví de Roma, había mucha gente agrediéndome en el Aeropuerto, que es un lugar particularmente hostil para mí, como Palermo, Barrio Norte o Recoleta. Viajo con relativa frecuencia, como esta semana que viajo a México a presentar mi libro en un compromiso laboral y político, porque soy presidente de un partido político. Si pasa de nuevo, ¿qué tengo que hacer?

¿Y si vienen 20?

Si vienen 20 es lo mismo. Si vienen 20 me voy a enfrentar con los 20 de la mejor forma que pueda. No me gusta dar una imagen mía rodeado de 7 efectivos de la seguridad aeroportuaria, pero ese día estuve una hora y media peleando hasta que se fue el último agresor. No voy a permitir que roben la libertad y no voy a permitir que amedrenten a nuestro campo político a través de la violencia física.

En vez de ir con 80 patovicas, como hace el Menem de ahora o Marra, voy solo o con algún compañero, a quien después denigran por acompañarme. El compañero que estaba conmigo en las imágenes es un pibe que labura en la construcción y un militante de corazón que se tiene que bancar que Galperín le diga “planerito esclavo”. No queremos esto para el país, pero tampoco queremos el derecho a agredir sin consecuencias.

