Luis Brandoni, sobre el grito de "Cristina asesina": "Es una operación, no hay un responsable de la denuncia"

Luis Brandoni volvió a cuestionar este miércoles 22 de enero la denuncia que se presentó en su contra por el supuesto grito de "asesina" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la movilización por el aniversario de la muerte de Alberto Nisman. Además, el actor volvió a desmentir los dichos que se adjudican y consideró que se trata de una "operación". "Es falso y está filmando. Me cayó muy mal y fue de muy mal gusto", agregó.

El hecho tuvo lugar este sábado 18 de enero, durante el acto por el quinto aniversario de la muerte del fiscal de la AMIA en Plaza del Vaticano, cuando una multitud comenzó a gritar en contra de la vicepresidenta. En las imágenes que trascendieron se lo ve al actor durante el cántico, aunque él negó haber participado del agravio.

"No entiendo cómo puede haber cundido tanto esto. Por supuesto que no dije 'Cristina asesina'. Hay alguien que me grabó de perfil donde yo digo ' dale, pibe, seguí', porque me cayó verdaderamente muy mal. Creo que no era la oportunidad, no era el motivo de la convocatoria", explicó el militante radical en diálogo con LN+.

"Es falso y está filmando. Me cayó muy mal y fue de muy mal gusto".

En ese sentido, Brandoni calificó como una "operación" la trascendencia que tuvo la situación y dijo que le parece sospechoso: "Es una operación con una curiosidad: que no hay un responsable de la denuncia. Lo que leí es que pareciera ser que hay como una carátula que dice 'averiguación de delito', pero no fui notificado ni lo voy a ser".

Peñafort contra la denuncia a Brandoni: "Es una estupidez mayúscula, propia del macrismo"

El actor insistió además en que estaba gritándole a un joven que estaba leyendo durante el acto: "Me imagino que se impresionó un poco el pibe. Cuando él se anima a seguir, se corta el cántico y la gente grita 'Argentina, Argentina'. Es evidente que fue 'aprovechemos esto a ver si prende'... y la verdad es que no prendió. Al contrario, tengo que agradecerle a la gente su solidaridad y el apoyo que me han dado, empezando por el presidente del partido de Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo".

TODO TIENE UN LÍMITE...

Durante la concentración de ayer, el actor (uno de los mejores) Luis Brandoni gritó “asesina” a Cristina.

¿Que pasó señor? ¿Es el odio?

¿Una gorilada? ¿No tiene frenos inhibitorios? ¿Está senil?

Le demando se retracte. Casi un ruego.

No es de hombre... — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) January 20, 2020

Sobre el tuit que publicó Aníbal Fernández al enterarse de la participación de Brandoni en la marcha y su supuesto cántico contra la vicepresidenta, el intértprete sostuvo: "Él puede decir cualquier cosa. Dijo que Alemania tiene más pobres que la Argentina".

"A mí no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que no lo dije, que no estuve de acuerdo, me pareció de muy mal gusto, muy inoportuno y fuera de lugar desde todo punto de vista. Pero lo gracioso es que cuando alguien hace una denuncia se sabe quién es y acá no hay un responsable", concluyó.

DR/FF