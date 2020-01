Graciana Peñafort cuestionó la denuncia contra Luis Brandoni: "Es una estupidez mayúscula, propia del macrismo"

Graciana Peñafort cuestionó este miércoles 22 de enero la denuncia que se presentó contra el actor Luis Brandoni por el supuesto grito de "asesina" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una movilización. "Qué estupidez mayúscula y propia del macrismo que es hacerle una denuncia penal", expresó la abogada, quien consideró además que, en todo caso, debería ser la propia afectada quien realice la presentación judicial.

El hecho tuvo lugar este sábado 18 de enero, durante el acto por el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman en Plaza del Vaticano, cuando una multitud comenzó a gritar en contra de la vicepresidenta. En las imágenes que trascendieron se lo ve al actor durante el cántico, aunque él negó en diálogo con PERFIL haber participado del agravio.

Luego del acto, se radicó una denuncia ante el Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Además, el exjuez federal Carlos Rozanski opinó que el actor debe ser procesado por "instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia".

"Pero qué estupidez mayúscula y propia del macrismo que es hacerle una denuncia penal. Primero porque la única titular de esa acción es la propia CFK y no es ella quien formula la denuncia. ¿Qué sigue muchaches? ¿Denunciar a quienes puteen en Tuiter? ¿Por qué hacer macrismo? ¿Justo nosotros, que somos el espacio que derogamos injurias y calumnias, vamos a hacer eso? Horrible. Creo que es horrible. Y ¿justo a estos jueces les vamos a pedir que tutelen la libertad de expresion? ¿En serio quieren criminalizar los dichos de alguien?", expresó la flamante directora general de Asuntos Legales de la presidencia del Senado en su cuenta de Twitter.

Peñafort también cuestionó a la iniciativa del "tribunal ético de juzgamiento de Lawfare", que analizará y dictará sentencia sobre procesos judiciales entre los que se encuentran los de la propia vicepresidenta, los de Lula Da Silva y los de Julio De Vido: "Otra cosa que no entiendo el por qué. Voy a ser clara en esto, en nuestro país, como en otros de la región hubo y hay Lawfare. Es decir persecución judicial y mediática por motivos políticos. Lo hemos visto suceder y lo hemos padecido. Y déjenme decirles, que como abogada de ex funcionarios lo he padecido en carne propia. Los tribunales en donde no hay derecho a defensa ni garantía alguna. Los medios que mienten sobre lo que pasa en las causas judiciales", sostuvo.

"Lo digo desde mis zapatos y los de muchos colegas que hemos fatigado pasillos y recursos pidiendo que se respeten las garantías de las personas sometidas a procesos penales por su adhesión a un determinado gobierno. No, no le tengo simpatía a los jueces y fiscales del lawfare. Tampoco se la tengo a los medios que participaron en cada una de esas operaciones infames que el hicieron a las personas. Tampoco les tengo simpatía a los funcionarios del macrismo que impulsaron esas denuncias absurdas", agregó Peñafort.

En ese sentido, la abogada calificó al Tribunal Ético como una "barbaridad que solo desvía la atención en un debate eterno e irresoluble. Porque el debate real es otro. Los funcionarios judiciales tienen un régimen disciplinario, el debate es que se les aplique realmente. Incluso que se les aplique el regimen penal en los casos que corresponda. Y eso también aplica a los funcionarios que participaron de las maniobras persecutorias".

