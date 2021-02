El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, analizó junto a Edi Zunino la coyuntura política nacional, al analizar tanto le inminente relanzamiento de gestión presidencial durante la Asamblea Legislativa como las elecciones de este año.

En cuanto a la administración del Poder Ejecutivo realizada sobre la vacunación, Juez recordó: "1 de marzo del año pasado. Estaba en el hemiciclo debajo del Presidente. Lo miraba fijamente. Tengo una relación de muchísimos años. Había párrafos que tenía ganas de pararme y aplaudirlo. Pasó un año, no sé con qué cara nos va a hablar".

"No sé si no tendría que arrancar pidiendo disculpas por el tema de las vacunas. Fue una situación infranqueable", enfatizó con vehemencia el dirigente cordobés.

No dejó sin tocar el evidente perfil electoral que presenta este año. En este punto, analizó la posibilidad de realizar una alianza camino a los comicios. "Si aparece un tipo más picante que yo o con más chance de gobernar esta provincia... Tampoco me voy a poner de rodillas a suplicar que me acompañen. Necesariamente tengo que pararme a decir las cosas con tiempo de anticipación, ya sabemos cómo se construye la política en este país. Y yo no soy un tipo que toca timbres, que pide plata, que busca recursos...".

"La gente tiene la sensación que durante muchos años tuvimos una posición que juega de mentirita. No me estoy haciendo autobombo", apuntó Juez al tiempo que criticó con severidad al peronismo cordobés. "La únicas veces que el peronismo en esta provincia transpiró la camiseta y se fueron a dormir muy tarde contando los votos, fue cuando yo fui candidato a gobernador. En 2007, que me robaron, y en 2011 que perdí. Tengo 57 años, no la voy a dejar pasar", sumó.

En cuanto al rol de la oposición en la actualidad, confesó: "Dejamos el kirchnerismo en el poder. Eso le dejamos a los argentinos".

"Devolvimos el peor de los peronismos. Sin examen de conciencia. Fue producto nuestro, porque si hubiéramos hecho medianamente bien las cosas, estos tipos no volvían", ilustró por último el diputado cordobés.