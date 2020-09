Luis Juez: "Todos los políticos tenemos en el armario un cadáver, pero lo de Fernández es una morgue"

El diputado nacional por Córdoba Luis Juez fue entrevistado por Viviana Canosa por Canal 9 y no dejó pasar la oportunidad para criticar con dureza al gobierno de Alberto Fernández. Con estilo confrontativo y utilizando frases muy polémicas, el legislador —que fue peronista, hizo alianzas con la Coalición Civica y el Partido Socialista, integró el Frente Amplio Progresista, fue embajador en Ecuador por Cambiemos y ahora diputado por Juntos por el Cambio— parece tener un amplio y variado curriculum que lo autoriza a opinar sin red. "Es preferible un presidente mudo a un charlatán que todos los días nos diga una mentira", dijo el cordobés al criticar al jefe de Estado.

Pero no se quedó ahí, sino que profundizó las críticas utilizando un lenguaje vulgar al pedirle al mandatario que "si no tiene nada interesante, no diga nada porque el problema es que cree que está en la UBA dando clase y es una máquina de hablar al pedo".

Lo llamativo de su discurso crítico es que, a veces, suele hacer algo de autocrítica indulgente: "Todos los políticos tenemos en el armario un cadáver, pero lo del Alberto es una morgue porque todo lo que dice es contradictorio a lo que dijo hace media hora".

Para Juez, el presidente Alberto Fernández "malgastó todo el crédito que tenía" y afirmó que "no se puede enojar con la gente cuando no ven dirigentes que estén a la altura de las circunstancias".

Llevamos 187 días de encierro y tenemos el mismo número de muertos de cualquier país que no hizo nada, dijo y Juez y agregó: “Se mofan de la gente”. Al referirse al conflicto por la coparticipación con el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Juez dijo: "Lo maltrata como si fuese el peor de los enemigos y le resuelve un problema a Axel Kicillof que no pudo resolverlo, lo convirtió en nacional y lo terminó resolviendo con la billetera de la Ciudad", remató.

Para finalizar, Luis Juez aprovechó la ocasión para meter en la conversación a Cristina Fernández de Kirchner. "La tinta la tiene Cristina. Alberto siempre fue un asesor. Hace lo que Cristina le pide".

