Luis Juez contra Sabina Frederic "La Ministra de Seguridad no puede hacerse la estúpida"

Las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en torno a los conflictos por tomas de tierras que se multiplicaron en las últimas semanas en todo el país, generaron repudios tanto en la oposición como en el oficialismo. Uno de los más resonantes fue el de Luis Juez, quien sostuvo que la funcionaria "no puede hacerse la estúpida" respecto a la problemática y remarcó que "el derecho a la propiedad es sagrado".

"La Ministra de Seguridad no puede hacerse la estúpida diciendo que la toma de tierras no es un tema de ella", expresó Juez en declaraciones a Alguien tiene que decirlo, el programa que hoy conduce Oscar González Oro por Radio Rivadavia. El diputado nacional de Juntos por el Cambio remarcó además que "el derecho a la propiedad es sagrado": "¿Querés ayudar a la gente que no tiene casa? Armá un plan de viviendas o un banco de tierras".

Ante los casos registrados en Villa Mascardi (Río Negro) y el conurbano bonaerense, Frederic argumentó este lunes que las tomas de tierras no eran una problemática de su área: "Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires; ahora, ese no es un tema de Seguridad, no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema", explicó la funcionaria ayer, entrevistada por Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.

Por eso, el cordobés fue lapidario sobre las declaraciones de la ministra, y aseguró que "este grupo de pibes que ideologizan al pedo no saben lo que significa el derecho a propiedad en Argentina". Luego apuntó directamente a la vicepresidenta y dijo que "Cristina Kirchner está llena de odio y sed de revancha". "Tiene que entender que ella un día no va a estar y hay que pensar en el país que le vamos a dejar a nuestros hijos", manifestó.

Reclamo a Kicillof

Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, le pidió al gobernador Axel Kicillof que aclare la posición del gobierno provincial sobre las tomas que se replican en localidades del conurbano bonaerense y en el interior.

"Los intendentes de Juntos por el Cambio en Buenos Aires queremos una postura clara del gobernador. Esta tiene que ser una decisión política, no tiene que ser el esfuerzo de un ministro", remarcó el jefe comunal del PRO en declaraciones a Todos Juntos, ciclo que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia.

Jorge Macri explicó que trabaja "bien y coordinado" con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, pero resaltó que "ésta es una decisión que tiene que dar el gobernador porque es el que fue electo, no sus ministros".

El propio Berni salió este martes a despegarse de las declaraciones de Frederic, y anticipó: "El que toma tierras en la provincia de Buenos Aires irá preso". "El Gobernador me dio misiones muy claras. En la defensa de los intereses de los bonaerenses está la defensa de la propiedad privada y el que pone un pie en un terreno que tiene dueño, va preso", resaltó el titular de la cartera de Seguridad bonaerense.

En la misma línea, el intendente de Vicente López subrayó que "tomar lo que es propio por la fuerza es ilegal". "Es lo que dice la Constitución y es lo que dicen nuestras leyes", agregó. Y sostuvo que "algunos detrás de banderas sociales se meten en un lugar, lo lotean rápido y se lo venden a alguien desesperada". "En muchos casos hay una mafia estructurada apoyada en una necesidad real. Los que gobernamos tenemos que evitar eso. Las cosas fuera de la ley no tiene que ocurrir", opinó.

Jorge Macri también consideró importante conocer cuál es la postura del presidente Alberto Fernández en este tema: "Lo que dice Frederic, que no es un problema de seguridad, es gravísimo. Esto termina como lo del jubilado Jorge, alguien defendiéndose de la peor manera frente a la no presencia del Estado". "Si la policía y la justicia no escuchan desde el gobernador donde está parado, todo se vuelve más flojito", concluyó.

Por último, Guillermo Moreno también se refirió a la problemática y pareció coincidir con Frederic, al decir: "Hay que ver qué pasa con estas familias, hay que pedirles perdón porque están viviendo de esa manera". "Luego hay que lograr una salida estructural y eso sólo se da en el marco de la economía", comentó este lunes entrevistado en Canal 26.

El exsecretario de Comercio, no obstante, redobló sus usuales críticas sobre el Gobierno nacional de Alberto Fernández: "El 20 de marzo, él dijo que se ocupa de la salud, que no le hablen de economía, pero es obvio que la salud y la economía van de la mano", sostuvo.

