Sergio Berni: "El que toma tierras en la provincia de Buenos Aires irá preso"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, advirtió este 1 de septiembre que hay "diferentes tipos de tomas" de tierras, tanto por motivos habitacionales, como otras situaciones en las que algunos "vivos se organizan para sacar provecho", pero aseguró que "irá preso" quien ocupe terrenos en distrito bonaerense.

“Es un delito que está organizado; detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho”, expresó Berni, en declaraciones a radio Rivadavia, en las que afirmó que "irá preso" quien tome tierras en la provincia de Buenos Aires.

El funcionario remarcó que “todas las noches desarticulamos entre una y dos tomas” y agregó que “hay diferentes tipos de tomas: muchas son por motivos habitacionales, pero otras por motivos económicos, donde basados en la necesidad de la gente toman los terrenos, los venden, empiezan a haber abogados, contadores”, precisó el Ministro.

Arabela Carreras, sobre la toma de tierras en el sur: "Si o sí tienen que parar los hechos delictivos"

El titular de Seguridad provincial aseguró que “durante el fin de semana hemos detenido unas 10 o 12 personas con la intervención de jueces y fiscales”. “En la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida y a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten”, afirmó.

“Los bonaerenses -insistió- tienen que estar tranquilos. El que hace una toma va a ir preso. El Gobernador me dio una misión muy clara para defender los intereses de los bonaerenses”.

Berni responde a la ministra Frederic

Con la mirada puesta en su par a nivel Nacional, Berni afirmó que para él y para el gobernador Axel Kicillof es "sagrado" el "derecho a la propiedad privada", al diferenciarse de su par nacional, Sabina Frederic, en el marco de la polémica por la toma de tierras. "La responsabilidad de la seguridad en la provincia es del gobierno de la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses tienen que estar tranquilos que para su Gobernador y su ministro los derechos sagrados inviolables son el derecho a la salud y el derecho a la propiedad privada", enfatizó Berni en declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia.

Sergio Massa: "Si hay gente tomando tierras, lo que se tiene que hacer es desalojar"

Luego de que Frederic afirmara este lunes que las tomas no son una cuestión de "seguridad" y que estaban prohibidos los desalojos, el ministro de Buenos Aires expresó: "El Gobernador me dio misiones muy claras. En la defensa de los intereses de los bonaerenses está la defensa de la propiedad privada y el que pone un pie en un terreno que tiene dueño, va preso".

Berni dijo que entiende el "enojo" y la "preocupación" que generaron en los últimos días las distintas noticias sobre tomas de tierras, y resaltó que la usurpación "es un delito" y no hay "dudas".

Al ser consultado sobre los dichos de Frederic, que afirmó que "la toma de tierras no es una cuestión de seguridad", el funcionario bonaerense se diferenció y enfatizó: "La usurpación es un delito, y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la ley". "Para nosotros no se discute nada, que cada uno se haga cargo de las cosas que dice", subrayó.

EA/FeL