Luis Majul denunció que está siendo extorsionado

El periodista Luis Majul denunció que fue extorsionado a través de un e-mail que recibió al culminar su programa del domingo 21 de julio. En el mensaje, sostuvo, le exigieron 1 millón de pesos a cambio de no revelar un material y, además, le advirtieron que ya "había un medio interesado". "Aviso a los medios que lo reproduzcan que serán penalmente responsables", alertó en Twitter.

"Atención. Nos están extorsionando con la publicación de un material que será publicado en breve. Aviso a los medios que lo reproduzcan que serán penalmente responsables, junto con los extorsionadores, por los daños y perjuicios causados. Nos piden dinero. Presentamos denuncia penal", publicó el conductor de La Cornisa en su cuenta de Twitter, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones en la red social.

Ante la expectativa por su denuncia en las redes sociales, el periodista utilizó su programa en A24 y, durante el pase con Eduardo Feimann, aprovechó para dar más detalles. Allí aclaró que no tiene nada que ver con su vida personal: "Tengo un montón de material de aquí a fin de año para La Cornisa, tengo para muchos de mis emprendimientos. Es un material periodístico".

"Lo que voy a hacer ahora es lo que corresponde, voy a leer dos correos. Unos que recibí a las 00:08 del domingo pasado. Lo único que voy a hacer como periodista es reservar mis fuentes. Hay gente muy nerviosa", dijo Majul. A continuación, leyó el contenido del correo electrónico que supuestamente recibió en la madrugada del domingo: "Sabemos de (y hace alusión a un material). Para mantener eso en secreto necesitamos $1.000.000. Esperamos una respuesta lo antes posible ya que tenemos un medio interesado".

Luego se refirió a un segundo mail, recibido el domingo a las 12.15 horas: "Al no tener respuesta a nuestro mail, te mando (y hace alusión al material) para que veas la veracidad de los que decimos. Esperamos una respuesta en el transcurso del día de hoy, enviamos al medio interesado".

"No pagamos por información, no vendemos información y no nos dejamos extorsionar", dijo el periodista, y agregó: "Subí el tuit para advertir que la persona que tiene ese material, en cuanto lo ponga en el aire, sepa que va a acompañar con una denuncia contra el medio por ser parte de la extorsión. Hicimos una denuncia ante Comodoro Py, tiene que sortearse, y otra ante un fiscal especialista en informática". "Si lo que querían era sacarme dinero, no van a poder, no somos como ustedes. Los que no hacen lo que hice yo tienen la cola sucia. Esta lleno de giles la Argentina, no quiero avivar giles", dijo también el periodista.

16. Si la informacion con la que extorsionan a Maju refiere a actos de el mismo en su rol de periodista, entonces hay interes publico y quien la difunda no sera civilmente responsable. Pero eso no exime de responsabilidades penales a quien extorsiono a Majul — Graciana Peñafort (@gracepenafort) July 22, 2019

La abogada Graciana Peñafort aprovechó la denuncia de Majul y aclaró una serie de puntos: "Si el material refiere a actos de Majul en su rol de periodista, supongamos a Majul amenazando publicar algo salvo que se le pague un millón de dólares, esa información SI tiene interés publico y puede ser publicada. También tendría interés público Majul reunido con (Maurcio) Macri acordando empujar una campaña de fake news sobre miembros de la oposicion por dar otro ejemplo en el que no necesariamente hay un delito".

