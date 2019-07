Para defenderse, Ramos Padilla citó a Macri, Cristina, Carrió, Garavano, Bonadio, Lanata y Majul

por Julian D'Imperio

Tras la denuncia que el gobierno presentó en el Consejo de la Magistratura -por pedido explícito del presidente Mauricio Macri- contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga el escándalo de espionaje encabezado por Marcelo D'Alessio, la defensa del magistrado, el ex juez y su padre, Juan Ramos Padilla, pidió citar a todos los denunciantes de su hijo y a todos los acusados, incluso, en la causa conocida como el "Operativo Puf" de escuchas a exfuncionarios kirchneristas presos.

De esta manera, quedaron citados a declarar como testigos los denunciantes Mauricio Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Juan Bautista Mahiques y las diputadas de Cambiemos Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic. En primer lugar, le solicitó al mandatario que especifique a qué funcionarios designó a cargo de la denuncia en su contra y de donde se filtraron las escuchas a los presos K que, por orden del juez que las había solicitado, debían ser destruidas.

Para Juan Ramos Padilla, Macri fue informado por la AFI de una "operación de escuchas" contra los ex funcionarios de la anterior gestión: "No caben dudas de que el presidente Mauricio Macri siempre estuvo informado por la propia AFI de esta 'operación escuchas', no sólo en virtud de quienes estaban involucrados sino porque incluso el tema fue tratado en reuniones de gabinete. A partir de estas escuchas y su distribución, no solo se han fabricado las causas que se le endilgan a mi defendido, sino que han sido utilizadas o habrán de utilizarse para realizar operaciones judiciales y electorales impropias del Poder Judicial y que ese Consejo de la Magistratura debería erradicar inmediatamente", disparó en el escrito al que accedió PERFIL.

Macri eligió a un juez con menor puntaje que Ramos Padilla para un juzgado electoral

A su vez, el letrado le pidió al jefe de Estado que exponga los casos a los que se refirió cuando públicamente dijo "No es la primera vez de Ramos Padilla. Ya ha hecho varias, así que espero que el Consejo con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente destituirlo". Allegados al magistrado agregaron a este medio que la denuncia que cuestiona su exposición en el Congreso sobre el caso que investiga, no tiene fundamentos porque "expuso en la Comisión en la que fue citado y cumplió con su deber" y porque "la Cámara ratificó la competencia".

En otro orden, pidió, en sus tres escritos a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, citar a las diputadas oficialistas Carrió, Oliveto y Zuvic, que lo denunciaron con las escuchas mencionadas que recibieron, según su testimonio, en forma anónima, al igual que el fiscal Carlos Stornelli. Desde el entorno de Ramos Padilla recordaron a este medio que en el marco del caso D'Alessio hay conversaciones en donde el falso abogado informa a Oliveto sobre un contenido que, según sospecha el magistrado, es el que luego se escuchó en el programa de Jorge Lanata sobre una presunta operación contra Stornelli y el juez Claudio Bonadio para desarmar la causa de los Cuadernos de las Coimas. Por otro lado, dijeron que es imposible acusar de "forum shopping" al juez porque "es el único juez de Dolores, no hay otro". "Mirá Pau, el que armó esto es un AFI que es de la línea de Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esto de la interna de la interna, donde se vincula un tipo de Angelici con un operador de CFK, no entiendo un porongo. Pero sé quién es. Entiendo si no me querés atender, hice lo que te dije que iba a hacer, me traje una hora y media de toda la información, sé cómo se planificó la cama, todo. Mañana me falta un audio más y ya se lo estoy mandando a una persona de confianza a desgrabar, ya descubrí manipularon todo con audio videos, quieren imputar a todos. Tengo a quién es este famoso Etchebest, era el cajero de De Vido antes de ser el cajero de Campillo y le robó dinero a De Vido y por eso voló. Hay mucha gente atrás de esto, es tremendo lo que descubrí hoy. Lo hice solito negra, sin nada. Vale la pena como dijiste vos, no sé si por mí o por los cuadernos. Son 164 megas, decime qué carajo hago con eso, lo pongo en un pen drive con un sobre", decía el audio de D'Alessio.

Caso D'Alessio | Qué resolvió Ramos Padilla sobre el rol de Carrió, Oliveto y Zuvic

Por otro lado, citó a Jorge Lanata y Luis Majul, periodistas que difundieron las escuchas mencionadas, para que notifiquen de dónde obtuvieron información que hasta la propia Corte Suprema de Justicia cuestionó por vulnerar la ley que obliga la destrucción del material una vez que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, entendiera como irrelevantes a su materia investigativa.

En la misma línea pidió citar a los periodistas Raúl Kollmann y Horacio Verbitsky para que digan "cómo obtuvieron la información vinculada a las primeras publicaciones-; puntualmente, si el Dr. Alejo Ramos Padilla les brindó alguna clase de información privilegiada o secreta" respecto de la denuncia de Pedro Etchebest por extorsión a D'Alessio y Stornelli.

Además, pidió que se cite a los jueces Claudio Bonadio y Federico Villena por el propio "Operativo Puf". Fuentes cercanas a la defensa del magistrado advirtieron que sospechan de las escuchas que ordenó Villena: "Tienen escuchas de familiares, hijos, esposas. Es una violación a la intimidad".

En el caso de Bonadio, pidió que explique "cuál es su relación con los restantes investigados e imputados de la causa de Dolores y denunciantes y querellantes en la causa" de las escuchas que lleva adelante y "si conocía que en los audios de las conversaciones entre D´Alessio y Etchebest se encontraba expresamente mencionado y que en la presentación inicial del expediente de Dolores había sido expresamente denunciado".

Las seis sospechas del vínculo Bullrich-D'Alessio que tiene el juez Ramos Padilla

"Por otro lado, deberá aclarar acerca del procedimiento de obtención e incorporación al proceso de las escuchas que conforman la prueba de la causa a su cargo y si estas respetan los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada 17/2019. También deberá aclarar si existen otros expedientes o legajos reservados –además del expediente principal de la causa 1374/2019 o el expte. 9608/2018- en las que se acumulan escuchas o transcripciones que no han sido acompañados a este proceso de exfuncionarios presos. Por último, deberá exponer acerca de si alguna de las escuchas obtenidas ha sido filtrada a los medios de prensa y, en ese caso, qué medidas ha adoptado al respecto", solicitó en su escrito Juan Ramos Padilla.

Por último, citó a Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Valdés, Luis Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Alberto Fernández, acusados por las legisladoras denunciantes como quienes delinearon el operativo "Puf".

Los escritos que presentó ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura:



J.D. / C. P.