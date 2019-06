Luis Majul: "Cristina Kirchner ya tendría que estar fuera de carrera"

El periodista Luis Majul arremetió contra la candidatura a vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner, quien acompañará en la fórmula al exjefe de Gabinete Alberto Fernández y celebró la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar a la senadora de Unidad Ciudadana por la cartelización de la obra pública . En ese sentido manifestó: "Ya tendría que esta fuera de carrera".

"En cualquier país del mundo, una dirigente con el 10% de las acusaciones y procesamientos que tiene Cristina ya tendría que estar fuera de carrera, pero esto es la Argentina, el país más raro del mundo, donde la política es sinónimo de impunidad; algunos dirigentes son confundidos con santos y ciertos militantes parecen feligreses o miembros de una secta, no importa que sean muchos", expresó Majul.

En ese sentido agregó: "Cristina debe bajarse de la candidatura a vicepresidenta, a mi entender, que ella anunció sin consultar a nadie. También debería renunciar a sus fueros para enfrentar los 13 procesamaientos que pesan sobre ella. Además tiene 7 pedidos de prisión preventiva, 5 pedidos de desafuero. No la procesaron por un delito menor, no son por robarse un chocolate en un kiosco, sino que son delitos graves. De los 13 procesamientos 5 son como jefe da una asociación ilícita para robarle al Estado".

Bonadio empezó el proceso de elevación a juicio del conjunto de causas vinculadas a "Cuadernos"

"Cristina debe bajarse de todo. Eso sería un gesto de dignidad política. No bajarse a medias para esconderse detrás de la estrategia de Alberto Fernández, no bajarse de mentiritas para manejar los hilos del poder. No debe esconderse debajo de la sotana del papa Francisco", completó en alusión a un mensaje por Twitter que compartió la exjefa de Estado donde Su Santidad hace referencia a "la manipulación del Poder Judicial con fines de persecución política a opositores".

Imperdibles 59 segundos de Francisco hablando de la manipulación del Poder Judicial con fines de persecución política a opositores. pic.twitter.com/TWB9YSW3xt — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 6, 2019

Procesamiento. El jueves 6 de junio, Bonadio procesó a la expresidenta y a un grupo de más de cien personas entre exfuncionarios y empresarios, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido y el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, por la “cartelización” de la Obra Pública y los “corredores viales”, dos de los apartados en los que se abrió la investigación de los cuadernos de las coimas, en las que la ex mandataria está procesada con prisión preventiva, por ser considerada Jefa de la asociación ilícita que operó en el país entre 2003 y 2015.

F.D.S./FeL