Cruce entre Fernández y Macri: uno dice "demasiadas cosas", el otro "no está para aconsejar"

El presidente electo Alberto Fernández "dice demasiadas cosas", dice el presidente Mauricio Macri en una parte de un video que será publicado por la Casa Rosada el próximo domingo 8 de diciembre a las 20 horas. "Muchas de las cosas que él ha dicho no son las que uno piensa. Además pienso que él dice demasiadas cosas, y eso para un Presidente no es bueno", dice Macri en el pequeño video de 28 segundos que publicó en su cuenta de Twitter.

Fernández no tardó en responder: "Hoy escuchaba que Macri decía 'Alberto sería preferible que hable menos'. Y la verdad que yo hubiera preferido que él no mienta tanto", sostuvo el futuro jefe de Estado. Y continuó: "Yo le agradezco mucho a Macri los consejos, pero no está para aconsejar a nadie, francamente".

"La gran diferencia entre Macri y yo no es que uno habla mucho y el otro poco, sino que uno miente y el otro dice la verdad", expresó Fernández. En declaraciones a C5N, el presidente electo se refirió de esta forma a los cuestionamientos que este martes lanzó en su contra el presidente Macri.

Sobre el rol que podría tener Macri tras dejar el gobierno, Fernández dijo que no sabe qué va a hacer el presidente saliente, pero que no le dedicará "mucho tiempo al que se pare enfrente". "Que enfrente se pare el que quiera, yo se lo que tengo que hacer. No voy a dedicarle mucho tiempo al que se pare enfrente", enfatizó el próximo jefe de Estado. El presidente electo consideró que el gobierno de Macri fue una "formidable mentira que confundió a todos los argentinos".

El fragmento forma parte de un video titulado Momentos que pretenderá hacer un balance de la gestión de Mauricio Macri en la Presidencia. El primero de estos fragmenos fue publicado por Macri el 30 de noviembre y solo se ve su rostro. El segundo, publicado el 1 de diciembre, habla de su esposa Juliana Awada, mientras que en el tercero, difundido el lunes bajo el título “No somos lo mismo”, lo utilizó para diferenciarse del kirchnerismo.

"(Los kirchneristas) algo aprendieron y no van a querer reivindicar lo malo", dice Macri. "Seamos optimistas de que algo aprendieron y que no van a querer reivindicar lo malo que tuvieron en su gobierno", asegura el jefe de Estado en el posteo, que parece ser parte de una entrevista más extensa. "Pero, además, no somos los mismos", remarcó.

Mirá el nuevo video:

D.S.