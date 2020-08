Macri, atento y preocupado por Correo Argentino

Desde Francia, donde está de vacaciones con su familia, Mauricio Macri se interiorizó y siguió de cerca las vicisitudes del debate parlamentario sobre el futuro del procurador, Eduardo Casal, y la declaración de Gabriela Boquin, la fiscal que sigue el caso que investiga el acuerdo que intentó arribar el Gobierno de Cambiemos con Correo Argentino SA, empresa de la familia del ex presidente.

Según pudo saber PERFIL, el propio Macri se comunicó con varios de los legisladores de Juntos por el Cambio que forman parte de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal, donde el oficialismo impulsó una investigación contra el procurador interino. Una de las que participaron de la última reunión fue Boquin, quien había denunciado a Casal por una supuesta campaña de “persecución” en su contra.

Horas después de esa reunión y de los llamados de Macri, los legisladores del espacio salieron en tándem a defender a Casal y cuestionar a la fiscal, a quien acusaron de querer “perjudicar” al ex mandatario. Dos fuentes consultadas aseguraron que la comunicación de Macri incluyó un pedido para que salieran con firmeza a defenderlo y exponer contradicciones de la fiscal. En el entorno del ex mandatario niegan que haya pedido eso. Ya en una reunión con las autoridades de Juntos por el Cambio, hace tres semanas, había tenido un reclamo similar, al pedir mayor firmeza de los dirigentes para defender a los ex funcionarios complicados con causas judiciales.

Fuentes cercanas a Macri, de todas formas, confirman que el caso del Correo Argentino es un motivo de preocupación para él, porque teme que la causa avance sobre tres de sus hijos. Son Agustina, Jimena y Francisco, a quienes les cedió las acciones que tenía en Socma cuando avanzó en política. “Sabe que está Cristina atrás impulsando el caso, para atacar a sus hijos”, describen en su entorno sobre las suposiciones del ex presidente. Y profundizan: “Ella está convencida de que todo lo que le pasó es culpa de Mauricio y una de las cosas que le pasó fue que en Hotesur están Máximo y Florencia. Entonces ahora impulsa esto porque sabe que los implicados acá son los hijos de Macri”. Otra voz consultada reafirma: “Se ve la intencionalidad política”.

Cerca de Macri aclaran que sus hijos nunca fueron directores de la empresa Correo Argentino, y marcan la diferencia con los hijos de Cristina en Hotesur. El que maneja la compañía es el hermano de Macri, Gianfranco, pero los hijos del ex presidente tienen representantes en las asambleas. La clave, allí, será ver qué tipo de participación tuvieron.

Durante la reunión de la bicameral, Boquin había dicho que tenía una empleada de la fiscalía que le pasaba documentación al diputado Pablo Tonelli, quien fue abogado de la empresa. Después de las repreguntas de legisladores de JxC se retractó y dijo que la empleada no le daba a ella documentación sobre Tonelli. “Usted no es perseguida, es persecutoria de la familia Macri”, le dijo Cristian Ritondo.