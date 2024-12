Macri pidió criticar el pliego de la Hidrovía, sigue lejos del oficialismo y viajó al sur

El miércoles pasado Mauricio Macri partió hacia el Sur. Como todos los años pasará las fiestas en Villa La Angostura, en el exclusivo country club Cumelén. Se quedará hasta febrero allí, aunque estará activo con su teléfono celular, no tiene planeadas cumbres políticas, a diferencia de otros años en que tuvo un desfiladero de personajes y figuras.

Aunque en su estadía allí suele recibir a dirigentes del PRO neuquino y rionegrino que se acercan a charlar con él, no participará de actos. Es más: salvo algún tuit aislado por algún tema puntual, como puede ser la situación en Venezuela o el apoyo a algún dirigente particular, tampoco dará entrevistas en medios de comunicación ni declaraciones públicas.

Sin embargo, tras haber cerrado el año político hace diez días con un acto del PRO y la Fundación Pensar (el think tank que preside María Eugenia Vidal), donde dijo a viva voz que estaba decepcionado con el oficialismo, está en contacto con muchos de sus colaboradores para puntualizar en algunas temáticas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una de ellas es la Hidrovía (la vía navegable de los ríos Paraná y Uruguay para todo tipo de transporte de carga), cuya temática fue motivo de una cumbre de Pensar el martes en Santa Fe, tal como anticipó PERFIL. Allí el exministro de Transporte Guillermo Dietrich (uno de los dirigentes más cercanos al expresidente) fue muy duro con el pliego de licitación que armó el Gobierno. “La licitación de la Hidrovía parece hecha por otro gobierno, no genera menores costos, no tiene un espíritu de competencia y es superreguladora. Y tampoco se observa que sea transparente: el dragado de la Hidrovía, que llamativamente el Gobierno lo aumentó un 40%, que están pagando los productores más que con el kirchnerismo, estructuró una licitación donde la competencia está limitada y a treinta años, que no sabemos qué pasará con los barcos. Y estimamos que el productor va a pagar más”, criticó. A su lado estaba la vicegobernadora santafesina del PRO, Gisela Scaglia, quien sonrió en las fotos y bancó lo que allí se decía.

Paralelamente, Macri sigue pensando que el PRO tiene que ir solo en las elecciones parlamentarias del año que viene. Así se lo viene haciendo saber a la mesa ejecutiva del partido pero también a intendentes y dirigentes.

No todos están de acuerdo con esa idea. Por caso, Diego Santilli, una de las principales figuras del espacio, sigue pugnando por un acuerdo con los libertarios. “Un mal acuerdo es mejor que un no acuerdo”, lo resume. El Colorado, quien ganó las elecciones de 2021 en la Provincia, tiene dos argumentos: uno es que si van separados el PRO y LLA, gana el PJ; el segundo es que el partido amarillo podría ir a un escenario menor al 10%, con lo cual un acuerdo mediocre podría generar más legisladores.

Con todo, en estas semanas no hubo recomposición política con LLA. La relación con el presidente Javier Milei quedó en stand by.

Eso sí, el jueves pasado habló con el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, tras una nota periodística y una posterior denuncia penal, donde se lo acusa de bienes no declarados en el exterior. Le ofreció a Ritondo sacar un comunicado de la mesa ejecutiva bancándolo. El diputado prefirió que no: siquiera está imputado y en la Cámara baja hay decenas de legisladores con causas penales. Esa misma noche Milei dijo a viva voz que Ritondo fue “víctima de una operación política”.