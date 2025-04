El dilema de los libertarios con Laje: ¿suma o resta en la batalla cultural?

-Después del video del 24 de marzo que tuvo a Laje como protagonista: ¿la batalla cultural que encabeza Milei empieza a mostrar fracturas?

-La batalla cultural, o la discusión identitaria de fondo de La Libertad Avanza, es una con la economía repuntando y sin errores no forzados, y otra diferente con el dólar resfriado y con algunos errores no forzados cometidos. Agustín Laje desentona menos antes del caso $Libra y con el dólar en paz y lo hace un poco más después del escándalo de $Libra y con el dólar movilizado. Son temas que distraen la batalla cultural.

-La batalla cultural empieza a depender del contexto.

-Sí, y donde hay condiciones de generación de esa batalla cultural en la cual Laje representa mejor o tiene menos recepción en un electorado que no es tan propio. La lógica de ese tipo de discurso, que en este momento tiene que ver con el negacionismo, está más orientada a fortalecer los núcleos que ampliarlos. De todas maneras, no desconocería el contexto del planteo de la batalla cultural que hace Milei.

-¿La gente entiende o se prende en la discusión?

-La gente entiende perfectamente, ese es el primer punto. El nivel de conceptualización general de la sociedad no es el de la conceptualización de los intelectuales sobre algunos temas. En cuanto al segundo punto, el concepto general es la batalla cultural, el mito del gobierno o el mito del espacio político. Después el planteo no es lineal: yo, dirigente político, te invito a dar una batalla cultural. El planteo es hacer de eso un montón de indicadores, que parecieran ser la guerra contra la dirigencia política que ellos han denominado casta, el video para el 24 de marzo, que tiene que ver con resignificar lo que ya estaba más o menos consensuado en Argentina, también con eliminar el déficit fiscal pero a través de una desafectación de empleo o de ñoquis del Estado. Entonces, la batalla cultural a la cual te convocan son un montón de indicadores en los cuales vos, con alguno, como sociedad o como individuo, tal vez te sientas identificado.

-¿Pero el mensaje de Laje no acota mucho el público al que podrían llegar?

-Se le habla a los que están más cerca de tu identidad, porque esta discusión de Laje en ese video tiene que ver con un tema puntual que acota a los propios. No vas a ir a buscar por fuera de los que ya identitariamente se sienten cercanos con ese video. Ese es un video para aquellos que son anti progresistas, que tienen una visión más conservadora del Estado y de la visión de la política. Acá hay una discusión coyuntural que es una elección de medio término y otra de largo plazo, que es establecer cuatro o cinco ideas fuerza por parte del gobierno. Esas cuatro o cinco ideas fuerza son las que hacen parte de la batalla cultural. Mientras más duras sean las posiciones, más van a consolidar sobre menos gente. Con esto no quiero decir que al gobierno le vaya a ir mal ni mucho menos. Lo que quiero decir es que hay que ver si la estrategia de la elección es esa, o si esto fue un hecho puntual que tuvo que ver con la provocación. O, por el contrario, si la estrategia va a ser desarrollar candidatos que no sean de esa batalla cultural, sino de una discusión más aliancista.

-Imagino que esa estrategia está menos clara en Córdoba.

-No, no lo veo definido. No sé quién va a ser el candidato, porque no tengo indicadores que me permitan analizar si va a ser una decisión aliancista, si va a ser (Rodrigo) De Loredo, o si en esa tensión De Loredo va a quedar más cercano a (Mauricio) Macri, o si se puede armar algo propio, como puede ser Laje, o si va a ser algún dirigente de fútbol. Veo que esa definición no está tomada.