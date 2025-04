Juan Carlos Maqueda: “estoy a disposición de Schiaretti si encabeza un proyecto nacional”

—¿Cómo ve el proceso que atraviesa actualmente la Corte? ¿Qué opinión tiene sobre la situación en el Senado respecto a la votación de nuevos jueces?

—Me parece que fue una provocación inútil la que hizo el Gobierno Nacional cuando, faltando tres días para que empezaran las sesiones ordinarias, designó a los dos miembros que había propuesto en 2024 en calidad de jueces “en comisión”. Esa es una institución muy vieja, que se incluyó en la reforma de 1860. Pero supongamos que se hubiera querido usar, como se usó en la época de Macri, cuando se designó a los doctores Rosatti y Rosenkrantz. En ese caso, se incluyó un artículo donde se decía que se enviaban los pliegos al Senado para que los tratara, y así Rosatti y Rosenkrantz, ante la primera reacción que hubo en contra de ese tema, se presentaron ante el Senado y les dio la aprobación. Este caso fue totalmente distinto. Al no existir el diálogo, tampoco hay consenso. Es muy difícil manejarse en una democracia sin consenso.

—En una entrevista reciente usted dijo que “hay un camino hacia el autoritarismo que al Gobierno argentino no le molesta transitar”. ¿Cuáles son las señales que más le preocupan hoy?

—A mí me preocupan señales en el mundo. El camino hacia el autoritarismo lo he marcado claramente. Estamos viviendo, desde que (Donald) Trump fue reelecto en Estados Unidos, un camino hacia el autoritarismo o un desconocimiento parcial de la democracia. En el ejemplo de estas personas que han llegado por la vía democrática, se olvidan de las formas republicanas y rápidamente adoptan métodos militares. En el caso de Trump fue indultar a las 1.500 personas que habían sido imputadas, procesadas y condenadas por la justicia por la toma del Congreso de Estados Unidos.

En la Argentina no hemos tenido un hecho semejante, pero sí tenemos una falta de calidad institucional muy grande. El hecho de que se esté gobernando por segundo año consecutivo sin presupuesto es algo que transgrede absolutamente la Constitución. La Constitución no es para tomarla opcionalmente. Por otro lado, los decretos de necesidad y urgencia, las facultades delegadas, los vetos parciales y totales... Me parece que se está haciendo un abuso de estos instrumentos constitucionales. Se están dejando de lado las prescripciones legales en ese sentido. En el último decreto de necesidad y urgencia, respecto al Fondo Monetario Internacional, se dejó totalmente de lado una legislación anterior que decía que este tema tenía que pasar obligatoriamente por las Cámaras.

—¿Qué va a pasar con Cristina Fernández? ¿Podrá ser candidata? ¿Va a ir presa? ¿La Corte va a resolver su caso?

—Lo que yo le puedo decir es mi experiencia respecto al tema. Primero, esto llega a la Corte no por un recurso extraordinario aceptado por la Cámara que dio el último veredicto, sino rechazado por la Cámara con un recurso de queja. Ese recurso de queja tendrá que ir primero al Procurador, que no tiene término para contestarlo. Luego, llega de nuevo a la Corte, vuelve en este caso a la Secretaría 3 y empieza a girar por cada una de las, en este momento, cuatro vocalías. Todo eso lleva un tiempo determinado. Además, la Corte se ha manifestado muchas veces con una tradición de no interceder en los procesos políticos electorales. Pero esto dependerá de quiénes integren la Corte ahora (Nde: la entrevista se realizó antes de que el Senado rechazara los pliegos de Lijo y García-Mansilla). En definitiva, pueden suceder cualquiera de las dos cosas.

—El año pasado se cumplieron 30 años de la reforma del '94 y 24 años de la de Córdoba, la que instauró la Legislatura unicameral. Usted hablaba antes de consensos: ¿qué balance hace hoy, tanto a nivel provincial como nacional?

—Sí, a nivel nacional me tocó participar de la Convención Constituyente del '94 y realmente fue un ejemplo de consenso político. Todavía no se habían cumplido diez años de democracia y fue muy criticado en aquellos momentos —que fue el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín—, de lo cual se desprendió lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas. Visto en el tiempo fue un acto de civilidad política que permitió que se desarrollara muy bien la Convención Ahora, desde aproximadamente la segunda presidencia de Cristina Kirchner para acá —o también desde la primera— hemos vivido un nivel en que se ha dejado de lado totalmente el diálogo. Y si no hay diálogo, tampoco hay consenso y eso para la política es terrible.

—La política es muy dinámica y aunque se vota en 2025, ya se habla de 2027. Juan Schiaretti está armando una estrategia nacional. ¿Volvería a la política partidaria bajo su conducción?

—Ya he dicho públicamente que no voy a ocupar más ningún cargo. Tengo 75 años y creo que hay que dejarle el lugar a las generaciones que vienen. Pero también he dicho que la opción política en las últimas elecciones con la cual yo me sentía más identificado era con la de Juan Schiaretti, que es el peronismo de Córdoba, que han sido José Manuel de la Sota, Schiaretti y hoy Llaryora. Por supuesto que podría acompañar la posición política de Schiaretti y del peronismo de Córdoba, que es absolutamente democrática y republicana.

—¿Va a acompañar a Schiaretti en alguna instancia?

—Me voy a poner a disposición de él.

—No hablamos de cargos, pero su palabra y su trayectoria son una referencia importante...

—Sí, sí. Yo en eso me voy a poner a disposición de Schiaretti porque me parece que es la posición que, así como ha ayudado a Córdoba, puede ayudar al país.