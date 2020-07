Marcelo Longobardi: hay una "imposible desconexión" entre el Caso Gutiérrez y la política

El conductor Marcelo Longobardi consideró que hay una "imposible desconexión" entre el homicidio del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, y la política. El planteo del periodista se da luego de que el presidente Alberto Fernández calificara como “miserable” insinuar que su muerte tuvo que ver con la causa de los Cuadernos de las coimas o el Gobierno.

El conductor del programa Cada Mañana, que se emite por Radio Mitre, destacó este lunes 6 de julio que la familia del fallecido afirmó que el móvil del homicidio fue económico y pidieron no involucrar en esto a la vicepresidenta. Sin embargo, apuntó que "la historia de Gutiérrez habla de una persona que fue secretario de los Kirchner. Su madre trabajó en la campaña de los Kirchner en Santa Cruz".

"Hay una foto mostrando en el viaje al presidente Fernández, a la señora de Kirchner, a Carlos Zannini, a Daniel Muñoz que era el secretario de Néstor Kirchner muerto por una enfermedad y a quien se le encontraron millones de dólares en todo el mundo. (...). También en esa foto aparecía este joven Fabián Gutiérrez, que pasó de secretario a millonario. Esto es lo que produce una imposible desconexión entre el caso y la muerte de Gutiérrez siendo que él había tenido esta doble condición de acusado y acusador. Porque él declaró en la causa de los cuadernos", planteó el conductor.

Valijas y bolsos, las claves del testimonio de Gutiérrez en la causa Cuadernos

"Al mismo tiempo que se volvió en arrepentido tenía una causa abierta por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero", recordó Longobardi. Y agregó: "Él cuando declaró ante el juez Bonadio habló de los bolsos de los Kirchner y describió cómo se realizaba la recaudación. Entre las particularidades del caso está que la fiscal es la hija de Alicia Kirchner y la sobrina de la señora de Kirchner, Natalia Mercado".

En ese tramo de la editorial, el periodista cuestionó qué pasa con los secretarios de los Kirchner: "Ya hemos visto el espectáculo que presentó luego de su muerte el señor Muñoz, un telefonista que se volvió uno de los tipos más ricos de la Argentina. En los países hay corrupción y los que roban son los ministros o los segundos de los ministros. Pero, ¿qué pasa con los secretarios privados de los Kirchner? El señor Gutiérrez era un Muñoz en miniatura. El tipo no solamente actuó como una suerte de arrepentido sino que al mismo tiempo era acusador y acusado de lavado de dinero, un cadete", sostuvo.

Hay un mundo de una sordidez, de una oscuridad que derivan en estos episodios que generan -quiérase o no- un impacto fenomenal en la política

"Yo entiendo que el Presidente se rayó ayer y dijo que esto no era una cuestión política. Te lo tomo. Pero hay un mundo ahí donde pasan cosas que no son habituales. Un mundo de una sordidez, de una oscuridad que derivan en estos episodios que generan -quiérase o no- un impacto fenomenal en la política porque reviven una serie de acontecimientos que ya hemos visto. No sé si lo mataron por un problema personal, porque le querían sacar plata, pero ¿la plata personal de quién era?", cerró Longobardi.

B.D.N./FF