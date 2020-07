Longobardi: "Pueden a detener a periodistas y Alberto Fernández se parecería a Maduro"

El periodista Marcelo Longobardi lanzó un fuerte adelanto sobre la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que "ya está en marcha algún intento o orden de detención a uno o varios periodistas".

El conductor televisivo y radial hizo referencia a la declaración del senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, quien dijo que "Jorge Lanata es al periodismo lo que (Alfredo) Astiz fue a los derechos humanos". Ante esta situación, Longobardi expresó: "Ninguna persona que transite por la democracia argentina puede no opinar sobre semejante definición. Si alguien dice que Lanata es el Astiz de los medios, como dijo Parrilli, no podés estar de acuerdo con eso. Es muy peligroso lo se dijo".

En ese sentido, conectó esa declaración con la causa de espionaje ilegal por la que se libraron 22 órdenes de detención, en su mayoría destinadas a ex integrantes de la AFI, así como también a la ex coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, y al ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

"Esto conecto con algo que probablemente ocurra en Argentina, que no hemos visto nunca durante la democracia, que es la detención de un periodista. Atención con este dato porque creo que ya está en marcha algún intento o orden de detención a uno o varios periodistas de Argentina. No voy a decir los nombres porque no quiero perjudicar a nadie. Pero esto puede y está por pasar", manifestó en diálogo con TN.

"En Argentina nunca tenemos muy claro quién controla a quién, si los sótanos a la política o al revés. Esto que está ocurriendo nos aleja de cualquier posibilidad de alcanzar un nivel de consenso ante la inminencia de un colapso. Argentina es un país que tarde o temprano va a tener un colapso muy importante. Estamos entrando en una situación complicado. Hay gente que está exasperando un país y alejando el consenso que va a ser central para sobrellevar el colapso", aseguró el periodista.

En esa línea, opinó que el kirchnerismo tiene "carácter autocrático": "Si mirás el formato de Putin, que está presente en Trump y varios líderes mundiales, también lo traen algunos segmentos del kirchnerismo. El combate contra los medios, el escarmiento de los sectores oligárquicos del poder. Muestran un formato de carácter autocrático".

"El kirchnerismo pretende, esto es constitutivo del kirchnerismo, empujar a los periodistas al centro del problema. El kirchnerismo supone como regla general que el periodismo no reproduce las noticias, piensa que las producen y que las cosas serían distintas de no haber periodismo. Tienen esta especie de confusión que supone que los medios son los que crean los temas y no los que los reproducen", agregó.

Asimismo, comentó: "Es obvio que durante la época de los Kirchner y los Macri hubo espionaje. Se va a sugerir que un periodista cuya fuente es un agente de inteligencia, es un tipo que está actuando como si fuese un agente de inteligencia revelando secretos de Estado. Esto puede conducir a la detención de un periodista y esto puede ser un gran problema para el presidente Fernández". Finalmente, en caso de que los periodistas fueran detenidos, Longobardi opinó que "esto empujaría al presidente Fernández empezar a parecerse a Maduro o a Putin".

"A Alberto Fernández lo veo como un árbitro, no como un jefe. Tiene que arbitrar en una coalición compleja. Pero creo que el papel de árbitro se terminó. Es muy complicado arbitrar entre locos. Él depuso su vocación de jefe, que es indispensable para poder gobernar en una crisis. Junto con su postura de política exterior, que es un cachivache, fue la decisión más inapropiada hasta ahora", manifestó.

