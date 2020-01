Longobardi: "Pusimos la deuda en el centro de la escena y vamos a un choque"

Marcelo Longobardi apuntó este martes 28 de enero contra el Gobierno de Alberto Fernández por "la ausencia de un plan económico", consideró que el Ejecutivo "puso en el centro de la escena política del país el tema de la deuda" y advirtió que, en ese escenario, "vamos a un choque".

"El Gobierno subordinó el programa económico al arreglo de la deuda, no tenemos ni presupuesto", manifestó el conductor en su editorial del programa Cada Mañana, que se emite por Radio Mitre. "Del conjunto de enfermedades que tiene el paciente económico argentino, el Presidente eligió una", agregó. En este sentido, el periodista afirmó que "Argentina presenta un catálogo de enfermedades simultáneas macroeconómicas, todas presentes", y recalcó: "Me da la impresión de que el presidente Fernández puso el carro frente al caballo. La Argentina requiere un programa global y se han empecinado en no tenerlo".

El editorialista dijo, además, que "siempre se atiende un inconveniente", sin tener en cuenta el escenario total. "Pusimos la deuda en el centro de la escena y vamos a un choque. Si no hay un programa económico global, quizás la deuda no es arreglable", recalcó Longobardi.

Las palabras del periodista se refieren a la decisión del Gobierno nacional de renegociar la deuda externa, como manifestó tiempo atrás Alberto Fernández. Uno de los frentes principales para esa tarea es el Fondo Monetario Internacional, al que se le adeudan más de 46.000 millones de dólares.

Crean una Unidad Especial para renegociar la deuda con el FMI

Con ese panorama, el Ejecutivo formalizó este lunes 27 de enero la creación de una Unidad Especial para administrar la relación con el FMI, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y a cargo de Emiliano Libman. Desde hace tiempo Fernández mantiene un discurso duro ante el organismo internacional y se propuso alcanzar un acuerdo con los acreedores privados antes del 31 de marzo. El FMI recomienda una quita significativa hacia esos bonistas, aunque no puede hacer lo mismo con su préstamo, por lo cual las negociaciones serán difíciles. En este marco, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá el martes en Nueva York con funcionarios del Fondo.

El debate se da luego de que el Gobierno de Mauricio Macri firmara en junio de 2018 el acuerdo "stand-by" con el FMI, entonces presidido por Christine Lagarde, para paliar la crisis cambiaria que se había desatado en abril, cuando el dólar pegó el primer salto de 17 a 20 pesos. Tras un nuevo shock devaluatorio, el préstamo se amplió de 50 a 57 mil millones de dólares, de los cuales llegaron a desembolsarse 46 mil: el incumplimiento del acuerdo de parte de la gestión Cambiemos y el resultado de las PASO de agosto de 2019, favorable al Frente de Todos, frenaron los desembolsos.

