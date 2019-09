Christine Lagarde sobre Argentina: "Hicimos lo mejor que pudimos"

Noticias Relacionadas La salida de Christine Lagarde del FMI deja a Mauricio Macri sin su aliada clave

La ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, declaró este martes que el organismo internacional "hizo lo mejor que pudo" en Argentina.

La encargada de negociar el crédito stand by de 57 mil millones de dólares con el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, renunció a su cargo en el FMI para reemplazar a Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo en noviembre.

En este contexto, la economista francesa dedicó esas pocas palabras a la actual situación del país durante una entrevista que concedió a Bloomberg TV.

Lagarde reveló que el FMI "tiene corazón"

Sus dichos, se dan en el mismo momento en que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se encuentran en Estados Unidos para negociar las condiciones del último desembolso de u$s 5.400 millones que el ente monetario internacional debería haber evaluado en septiembre.

Los funcionarios serán recibidos por el titular interino del FMI, David Lipton, y el director del Hemisferio Occidental Alejandro Werner, en el marco de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En las negociaciones también se tratará la decisión del Gobierno argentino de pedir al organismo la reestructuración de los pagos del acuerdo, tal como lo adelantó el propio Lacunza.

Tras el resultado de las elecciones primarias y las turbulencias económicas que se sucedieron y la incertidumbre sobre un posible cambio de gobierno, ese giro quedó congelado y con pocas posibilidades que se haga antes de los comicios de octubre.

La semana pasada, durante otra entrevista, Lagarde ya se había referido a la crisis argentina y aseguró que si el FMI no hubieses intervenido “habría sido mucho peor”. "¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? ¿Si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor.

La salida de Lagarde del FMI, ¿afecta el acuerdo con Macri?

Asimismo, Lagarde dijo lamentar que el crédito no hubiera podido sofocar la inflación del país, que según las proyecciones del gobierno cerrará 2019 en 53% tras un alza de los precios de 47,6% de 2018.

"Cuando Argentina tocó a nuestra puerta estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque todo el mundo se centra en Argentina hoy", dijo Lagarde, aseverando que el FMI "era la única posibilidad".

