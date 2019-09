"Sin el FMI, situación en Argentina sería mucho peor", aseguró Christine Lagarde

La crisis económica que atraviesa la República Argentina sería mucho peor si el Fondo Monetario Internacional (FMI) no hubiera intervenido con su gigantesco programa de crédito, dijo en una entrevista la directora saliente de la entidad, Christine Lagarde. "¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto", dijo Lagarde, que ahora se prepara para presidir el Banco Central Europeo (BCE).

Entrevistada por la agencia francesa AFP, Lagarde dijo lamentar que el crédito de 57.000 millones de dólares a Argentina no hubiera podido sofocar la inflación del país, que según las proyecciones del gobierno cerrará 2019 en 53% tras un alza de los precios de 47,6% de 2018. "Cuando Argentina tocó a nuestra puerta estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque todo el mundo se centra en Argentina hoy", dijo Lagarde, aseverando que el FMI "era la única posibilidad".

Lagarde afirmó que "nadie estaba preparado para dar financiamiento a ese país" "Yo fui por ahí, toqué a muchas puertas de muchos países, muchas palabras amables y apoyos gentiles, pero ninguna financiación", dijo. Para la ella, "había pocas posibilidades" de éxito, pero en eso consiste el trabajo de la entidad. "Esto no está terminado", dijo Lagarde, que reconoció la difícil situación y que destacó que el FMI sigue trabajando con el país y que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará a Washington a finales de septiembre.

En la misma entrevista, Lagarde dijo que el crecimiento global es "frágil" y está "amenazado" por vulnerabilidades como el Brexit o diferendos comerciales, por lo que los responsables de las políticas económicas deben trabajar juntos "para intentar resolver la fragilidad y (...) resolver la incertidumbre". Agregó que los bancos centrales deben atenerse "a los hechos y a los datos" para poder ser "previsibles".

Al considerar que la expansión fue "bastante mediocre", también instó a los líderes a dialogar para tratar de "resolver las incertidumbres en todo el mundo", en referencia a la guerra comercial entre Estados Unidos y China que afectan al comercio mundial, o el Brexit, que oscurece el futuro en Europa. "Ya se trate de relaciones comerciales, Brexit o amenazas tecnológicas, estos son problemas creados por el hombre que pueden ser resueltos por el hombre", agregó y que "un poco de feminidad no haría nada mal".

El FMI redujo su pronóstico de crecimiento global a 3,2% a fines de julio. La entidad advirtió que las tensiones comerciales podrían ralentizar aún más la actividad. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera para 2019 el "crecimiento más débil del mundo desde la crisis financiera" pasada, cuando cayó al 2,9% en 2008 antes sumergirse a -0,5% al año siguiente.

Cuando se le preguntó si podía hacer más para convencer a los líderes cuando comande el Banco Central Europeo (BCE) desde noviembre, Christine Lagarde respondió: "Ciertamente seguiré decidida a asegurarnos de que hay que centrarse en la creación de empleo, la productividad, la estabilidad ". "Ya hay bastante incertidumbre en el mundo como para no agregar más incertidumbre con lo que un banco va a hacer", declaró.

En cifras, el paso de Lagarde por el FMI impresiona: la entidad ayudó a evitar una depresión mundial, 90 países (casi la mitad de los miembros del FMI) recibieron préstamos o líneas de crédito ante crisis y la capacidad de préstamo del Fondo se duplicó a un billón de dólares. Algo que lamenta es que no le alcanzó el tiempo para convencer a gobernantes de aumentar más los recursos, por cuanto el FMI, que está en el "centro de la red de seguridad financiera mundial", podría llegar a carecer de dinero suficiente para enfrentar la siguiente e inevitable crisis. "Creo que siempre le dijimos la verdad al poder y no siempre para placer del poder", dijo.

D.S.