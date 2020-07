VIDEOS | Susana Martinengo, en 2015: "Todo lo que hago es a pedido de Macri"

El escándalo por el presunto espionaje ilegal desarrollado durante el gobierno de Cambiemos generó este martes 30 de junio la detención de la ex coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, junto a otras 21 personas. La Justicia investiga si lo que recibía la exfuncionaria de los espías era informado a Darío Nieto, entonces secretario privado del ex presidente Mauricio Macri.

Horas después de la detención de Martinengo, quien acompañó a Macri en la jefatura de Gobierno porteño, en donde fue su secretaria, el portal LaNoticiaWeb publicó una serie de videos de julio de 2015 en un acto de campaña electoral en el partido bonaerense de San Martín.

"Él ha confiado en mí. Soy sólo un instrumento del gobierno de la Ciudad. Todo lo que hago es a pedido de él”, expresa Martinengo sobre su relación con el mandatario, que en ese entonces era jefe de Gobierno porteño y estaba en su carrera presidencial. En el acto, había carteles con los nombres de Mauricio Macri, Jorge Macri y Martinengo, quien fue a apoyar al candidato a intendente de Cambiemos, Ricardo Ivoskus.

Quién es Susana Martinengo, la ex funcionaria de Macri detenida en la causa de espionaje

Aunque cerca del ex jefe de Estado dejaron trascender que no conoce a la ex funcionaria, ella misma admitía la cercanía con Macri y compartía fotos en sus redes sociales junto a él, e incluso, con su hija Antonia. En el acto, la propia Martinengo cuenta su relación con el ex presidente: "En realidad la respuesta se la da el ingeniero Macri, no se la doy yo. Yo soy solo un instrumento en el gobierno de la Ciudad, que me ha tocado y él ha confiado en mí para esa tarea. Soy solo un instrumento. Todo lo que hago es a pedido de él. Quiero también dejar claro eso".

En esa línea, continuó: “Ellos se acercaron un día a mí, como yo atiendo las audiencias del jefe de gobierno (Macri), y me contaron su proyecto. Como trabajé en lo social, lo interpreté. Fui a hablar con el ministro (Hernán) Lombardi. Y desde hace dos años lo venimos llevando en las escuelas de Capital y también de la Provincia”.

“Es un orgullo que hoy nos acompañe nuestro candidato. Mauricio eligió al mejor candidato. Mauricio le va a aportar votos a Ivoskus, e Ivoskus también le aportará votos a Mauricio. Es un gusto que estemos compartiendo el mismo camino. El triunfo del domingo en Ciudad demuestra en Macri un liderazgo que hoy pocos dirigentes pueden tener”, manifestó.

"Para que sepan muchos de los vecinos de San Martín lo que hemos logrado en la Ciudad, sobre todo por el perfil de Mauricio cuando no lo asocian a lo solidario, a la gente que tiene necesidades. Mi trabajo es justamente eso: estoy puesto ahí para atender a todas las personas que vienen y necesitan ayuda”, señaló.

“El esfuerzo vale la pena, para nuestro país y nuestro distrito. El apoyo tiene que ser total para poder cambiar y que San Martín sea también como la Capital. Mi cierre va a ser sencillito porque todos esperan el lechón. En una reunión de fin de año, el doctor Ivoskus me dijo ‘falta el lechón’. Y hoy también falta el lechón. Qué le va a ser”, concluyó.

Susana Martinengo, la funcionaria de confianza de Macri que recibía a los espías en Rosada

Este martes, el juez Federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó la detención 22 personas, entre ellas Susana Martinengo. La ex funcionaria del gobierno de Cambiemos fue detenida una de las primeras detenidas en horas de la madrugada.

La investigación a cargo del juez Villena es por espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, entre ellos la vicepresidenta la Nación, Cristina kirchner.

Según los testimonios de los ex espías, Martinengo tuvo más de una docena de reuniones con ellos en el interior de Casa Rosada desde mediados del 2018 hasta los primeros meses del año siguiente. Incluso, tal cual lo declararon Melo y Araque en la comisión investigadora del Congreso, parte de los informes que producían les eran informados a Martinengo.

Junto con ella los detenidos hasta el momento son Jorge Sáez, Leandro Araque, Emiliano y Guillermo Matta, Mercedes Funes, Maria Fermani, Daiana Baldasarre, Denisse Tenorio, María Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli, Juan Carlos Rodríguez y Diego Dalmau Pereyra. También las ordenes de detención fueron para Javier Bustos, Jonathan Nievas, Martin Terra, Dominique Lasaigues, Mariano Flores.

En tanto, el juez tiene que resolver el pedido de eximición de prisión presentado por Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri y cuya propiedad fue allanada la semana pasada en búsqueda de agendas documentación y teléfonos. Es que en la causa se investiga si lo que recibía Martinengo de los espías era informado a Darío Nieto, entonces secretario privado de Macri.

ED / ED