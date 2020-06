Quién es Susana Martinengo, la ex funcionaria de Macri detenida en la causa de espionaje

Susana Martinengo es la ex funcionaria que hoy fue detenida en el marco de la causa de espionaje ilegal. Acompañó a Mauricio Macri en la jefatura de Gobierno porteño y llegó con él a la Casa Rosada en 2015, en donde estuvo a cargo de la oficina de Documentación Presidencial.

Tal como contó PERFIL, Martinengo habría sido uno de los vínculos políticos con los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia imputados por espionaje ilegal durante la gestión macrista contra dirigentes de la oposición y del propio oficialismo de aquel entonces. Esta relación no solo fue comprobada por las conversaciones que mantenían a través de whatsapp, sino también por las visitas de los ex espías a la Casa Rosada.

Leandro Araque y Jorge Sáez son dos de los agentes que también fueron detenidos hoy. Según consta en la causa a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, estos ex espías fueron recibidos por Martinengo en distintas oportunidades. Son más de diez los ingresos de Araque a la Casa Rosada, quien permanecía durante largas horas allí. El 6 de septiembre de 2018 este agente ingresó a Balcarce 50 y se dirigió hacia la oficina de Documentación Presidencial. Estuvo desde las 14.04 horas hasta las 23.59.

La primera visita de Araque a la Casa Rosada fue el 15 de mayo de 2018. Fue para ver a Martinengo en un encuentro que duró dos horas. Los ingresos siguieron sucediendo hasta marzo de 2019.

El 14 de diciembre de 2018 este agente participó de una reunión con la funcionaria y con Jorge Sáez, otro de los ex espías imputados y detenido. Sáez perteneció al Servicio Penitenciario, fue director de Inteligencia de la AFI y al igual que Araque, está imputado en la causa de espionaje ilegal. No fue la única vez que estuvo con Martinengo en la oficina de Documentación Presidencia. El 18 de diciembre de 2018 y el 9 de enero de 2019, Sáez también participó de otros encuentros junto a Araque y la funcionaria.

Antes de llegar a la Casa Rosada, Martinengo acompañó al ex presidente desde la Jefatura de Gobierno porteño, en donde fue su secretaria. Cuando Macri asumió la presidencia lo siguió y estuvo a cargo de la oficina de Documentación Presidencial desde diciembre de 2015 hasta el 17 de febrero de este año.

Susana Martinengo, en un acto del PRO junto a Jorge Macri.

Aunque cerca del ex jefe de Estado dejaron trascender que no conoce a la ex funcionaria, ella misma admitía la cercanía con Macri y compartía fotos en sus redes sociales junto a él, e incluso, con su hija Antonia. Estas imágenes fueron reveladas por PERFIL. Referente del dirigente del PRO en el distrito de General San Martín, a pesar de no haber sido candidata, era la protagonista de las recorridas de los postulantes de la provincia en este municipio. En plena campaña electoral de 2015, el intendente de Vicente López, Jorge Macri recorrió General San Martín junto a ella.

Martinengo fue detenida esta mañana junto a otras 13 personas involucradas en la investigación. Se esperan más detenciones durante el día

Visitas de los espías a la Casa Rosada: