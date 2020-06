Susana Martinengo, la funcionaria de confianza de Macri que recibía a los espías en Rosada

El 6 de septiembre de 2018 Leandro Araque ingresó a la Casa Rosada y se dirigió hacia la oficina de Documentación Presidencial. Entró a las 14.04 horas y se retiró a las 23.59 h. No fue ni la primera ni la última visita que este ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia hizo a Balcarce 50. Este espía que está imputado en la causa de espionaje a políticos durante la gestión de Mauricio Macri llegaba a veces acompañado de otros agentes, y la persona que los recibía era siempre Susana Martinengo, funcionaria de máxima confianza del ex presidente.

La encargada de recibir la correspondencia para el ex presidente también habría sido uno de los vínculos con los agentes que durante la anterior gestión realizaron espionaje a políticos y dirigentes de la oposición y del propio oficialismo de entonces. Según se desprende de la causa que tramita en Lomas de Zamora, hay chats de whatsapp de distintos espías con Martinengo en los que coordinaban citas y entrega de información.

Uno de estos vínculos era con Araque, ex policía de la Ciudad y agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) investigado por el juez federal Federico Villena, quien habría estado encargado, entre otras tareas, de investigar a la ex presidenta Cristina Kirchner y los movimientos del Instituto Patria adonde llegaban las personas de máxima confianza de la actual vicepresidenta.



La relación de la funcionaria de confianza de Macri con agentes investigados por espionaje ilegal no solo llega a Araque, sino también a Facundo Melo y Jorge Sáez. La primera visita de Araque a la Casa Rosada fue el 15 de mayo de 2018. Fue para ver a Martinengo en un encuentro que duró dos horas. Desde entonces y hasta marzo, se registraron diez ingresos a la oficina de Martinengo. El 14 de diciembre de 2018 Araque participó de una reunión con la funcionaria y con Jorge Sáez, quienes ingresaron poco después de las 13 y se retiraron a las 16. Sáez perteneció al Servicio Penitenciario, fue director de Inteligencia de la AFI y al igual que Araque, está imputado en la causa de espionaje. También estuvo con esta ex funcionaria el 18 de diciembre de ese año.

El 9 de enero de 2019, a la oficina de Documentación Presidencial volvieron a llegar Araque, Sáenz, pero esta vez también se sumó Facundo Melo, otro ex agente involucrado en la causa judicial. Diez días después, Araque y Melo regresaron a ver a la ex funcionaria.

Martinengo acompañó a Macri desde la Jefatura de Gobierno porteño, en donde fue su secretaria. Al asumir la presidencia lo siguió a la Casa Rosada, en donde estuvo a cargo de la oficina de Documentación Presidencial desde diciembre de 2015 hasta el 17 de febrero de 2020, con un sueldo neto de 88.243,19.

Ella misma admitía la cercanía con el ex presidente y compartía fotos en sus redes sociales junto a él, e incluso, con su hija Antonia. Durante la campaña presidencial de 2015, era la referente del dirigente del PRO en el distrito de General San Martín. Las bajadas de los distintos políticos al distrito eran coordinadas por ella. También, a pesar de no ser candidata, adquiría gran protagonismo en estas recorridas, como lo fue la visita de Jorge Macri en plena campaña electoral.



Espionaje ilegal: con perfil bajo, Majdalani ya eligió abogado y perito tecnológico



El nombre de Martinengo en la causa de espionaje fue señalado por el juez a Cristina Kirchner como uno de los nexos políticos de los agentes de inteligencia imputados. “Durante dos horas y medía escuché las explicaciones del juez y la fiscal de la causa en Lomas de Zamora donde se descubrió una real y verdadera asociación ilícita que, como tal, tenía por objeto la comisión de diversos delitos, todos los necesarios para destruir opositores”, relató la vicepresidenta en un video y detalló que en la “trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia” también estuvo involucrada “hasta una alta funcionaria de la unidad presidencial de Mauricio Macri”, en referencia a Martinengo.



Leandro Araque, uno de los espías de mayor diálogo con esta ex funcionaria, declaró el último viernes en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, en donde habría informado que reportaba a Martinengo. Según detallaron desde la Justicia, la información que le entregaban a esta dirigente tendría que ver con la “información que le importaba al Presidente”. Estos no solo serían los movimientos de Cristina Kirchner, sino también los de aliados como el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

Visitas del espía Araque a casa de gobierno

◆ El 15/05/2018 el espía Leandro Araque ingresa a la oficina de Documentación Presidencial a cargo de Susana Martinengo. Estuvo desde las 15.06 hasta las 17.15.

◆ El 18/07/2018 volvió a ingresar. Permaneció desde las 15.12 y se retiró a las 17.02.

◆ El 6/09/2018 llegó a la misma oficina y estuvo desde las 14.04 hasta las 23.59.

◆ El 1/11/2018 permaneció en el despacho de Martinengo desde las 14.24 hasta las 16.23.

◆ El 14/12/2018 Araque participa junto con otro espía, Jorge Sáez, de una reunión con la ex funcionaria. Fue desde las 13.26 hasta las 16.

◆ El 18/12/2018 Araque y Sáez vuelven a la Rosada.

◆ El 9/01/2019 en la oficina de Martinengo hay una reunión entre Araque, Sáez y Facundo Melo, otro ex agente.

◆ El 18/01/2019 Araque y Melo también visitan a la ex funcionaria.

◆ El 29/01/2019 Araque ingresa una vez más a Documentación Presidencial.

◆ El 6/03/2019 el ex espía regresó junto a Sáez de un encuentro con Martinengo entre las 12.47 y las 14.11.