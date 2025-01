Longobardi aseguró que hubo presiones de Karina Milei para que lo despidieran de Radio Rivadavia

Marcelo Longobardi volvió a referirse a su abrupta salida de Radio Rivadavia a finales del año pasado y aseguró que hubo fuertes presiones de Karina Milei sobre la emisora. Además consideró que el presidente está obsesionado con él y reveló que le envió un mensaje de whatsapp luego de recibir una catarata de insultos y nunca obtuvo respuesta.

"Yo creo que lo que pasó es que había una presión, que ya conocía, de Karina Milei sobre la radio. El propio dueño de la radio me la confesó", dijo en una entrevista con Cenital en referencia a Marcelo Fígoli, quien le dijo que no se preocupara por los pedidos de la hermana del presidente.

En una larga conversación con Ernesto Tenembaun y María O’donnell, Longobardi recordó los insultos del presidente contra su persona y contra Carlos Pagni. “No se olviden de estos dos garcas hijos de puta, hoy por cualquier cosa andan llorando”, había publicado el presidente en su cuenta de X, junto a una foto de los periodistas.

Esta situación llevó a Longobardi a hacer un duro descargo en su programa y a reclamarle a su compañero de emisora, Jonatan Viale, que se solidarizara con él ante los permanentes ataques por parte del presidente y los militantes libertarios. Según contó, en ese momento, Longobardi no se sintió respaldado por la radio ni por su colega y decidió suspender el pase entre programas desde entonces.

También reveló que en una ocasión le escribió un mensaje de texto al mandatario, a raíz de un insulto pero no recibió ningún tipo de respuesta. "Yo estaba en Escocia en ese momento. Y le puse 'acá le escribo desde la tierra de nuestro admirado Adam Smith, tierra de gente educada'. Pero no me lo contestó".

"Había una atmósfera en mi contra muy complicada y creo que el asunto estalló el día que entrevisté a Hugo Alconada Mon por el asunto del hombre este Vázquez", explicó en referencia a la investigación contra el director de la DGI, Andrés Vázquez, denunciado por enriquecimiento ilícito.

"Me echaron dos días después en términos peores de los que me echó Cristóbal López de radio Diez, que fue muy complicada y muy tensa. Esto fue peor todavía", manifestó.

“La radio tenía una forma de echarme de manera más elegante. Había una cláusula en mi contra que establecía que la radio podía rescindir el contrato simplemente con avisarme con 60 días de anticipación. Y eso no ocurrió”, lamentó el periodista.

“Yo creo en la teoría de que fue ese reportaje el que dinamitó el programa, pero ya buscaban una forma de sacarme”, consideró.

Además remarcó que Milei tiene una obsesión con él y sostuvo que el Gobierno no tolera ser criticado por sectores que podrían ser afines a algunas de sus ideas. "Milei no puede entender que yo no me vuelva un súbdito", señaló. "Vos tenés que estar sometido. La prensa es un obstáculo o está sometida. Bueno, tenés que estar sometido", concluyó.

Longobardi fue despedido de Rivadavia en diciembre, después de poco más de un año al aire con su programa Esta Mañana. Las autoridades de la radio alegaron que la decisión estaba relacionada con “su falta de presencialidad en los estudios de Rivadavia”, ya que el periodista reside la mitad del año en Miami.

