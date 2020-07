Mario Ishii quedó imputado por encubrimiento agravado pero recibió respaldo de La Plata

El intendente del partido bonaerense de José C. Paz, Mario Ishii, quedó imputado y será investigado por el “delito de encubrimiento” tras la filtración del video en el que se lo escucha decir que “cubre” la venta de “falopa” con ambulancias de su municipio. El jefe comunal debía presentarse, a las 12.30, en la sede de la Fiscalía de San Martín donde iba a ser notificado de la apertura de la causa en la cual fue imputado. En su lugar se presentó su abogado Oscar Paoletti, quien aclaró que el funcionario "tuvo una mala expresión".

"El intendente ha hecho una mala expresión", dijo su abogado de Ishii al presentarse en una fiscalía en lo penal de San Martín, que inició una investigación de oficio luego de un video que se viralizo donde Ishii le reprochaba a ambulancieros de su municipio que se quejaban por las horas de trabajo en medio de la pandemia del coronavirus. "Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", les reprochó Ishii en un encuentro.

Al presentarse en los tribunales y notificarse de la apertura de una causa por presunto encubrimiento, el abogado y encargado de legales de José C. Paz aseguró que "fue una mala expresión de un día" porque a "Ishii lo conocemos todos". "Nadie dijo que vendían falopa. En las ambulancias del municipio no se venden drogas", aseveró el abogado, quien sí sostuvo que en algún momento llegaron "rumores" pero que de encontrarse pruebas lo hubiesen denunciado.

Apoyo. Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, lo respaldó al asegurar que es "un hombre que le pone el cuerpo a los problemas" y "trabaja de sol a sol". "Respecto de las expresiones del intendente Ishii creo que fueron debidamente aclaradas por el intendente. Hubo cuestiones de la fiscalía y el intendente se encuentra a derecho y explicará la situación", manifestó Bianco durante la presentación del informe de la situación epidemiológica en la Provincia.

El funcionario consideró que las declaraciones de Ishii "fueron sacadas absolutamente de contexto en una situación de mucho estrés en donde el intendente estaba tratando de convencer a los trabajadores de que tenían que hacer un esfuerzo adicional en un momento muy complejo". "Vi completo el video. Creo que poca gente lo hizo. Más allá de una frase desafortunada, ya lo aclaró públicamente", añadió.

En ese sentido, destacó: "Ishii es un intendente que trabaja de sol a sol. Estamos en permanente contacto con él y por eso en cada elecciones ha podido revalidar su gestión". "Estamos muy contentos con el trabajo que venimos haciendo con el intendente Ishii. Es un intendente que trabaja y le pone el cuerpo a los problemas", cerró.

