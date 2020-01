Mario Negri denunció un "gobierno bifronte": "El poder no está en una sola persona"

El diputado nacional y presidente del interbloque Juntos por el Cambio Mario Negri denunció este lunes que Argentina tiene un gobierno con dos cabezas: “La sociedad empieza a percibir que estamos ante un gobierno bifronte” y “el poder no está en una sola persona”, afirmó el legislador radical, quien asegura que el presidente Alberto Fernández “se ocupa de la administración y la Vicepresidenta de la relación con la Justicia”. “Esa bifrontalidad nos hace muy mal”, lamentó.

En ese sentido, Negri recordó que “Cristina firmó el memorándum con irán y eso no se lo puede sacar de encima” y por esto “da la impresión de que antes de querer bajar la inflación quieren cerrar causas judiciales”, dijo el legislador, afirmando que “la gente tiene la sensación de que no hay un rumbo económico, no hay un plan, estamos lejos de tener un plan económico”.

El diputado cordobés denunció también que “metió más impuestos a los que no lo votaron”. “El campo y la clase media y además le sacó a los jubilados, para juntar así 9.000 millones de dólares. Creo que se enamora de la Emergencia y en vez de dar previsibilidad avanza hacia la inseguridad jurídica”. Además, criticó más puntualmente a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien “llegó con una obsesión: arrasar con lo que había, y está en un enfrentamiento ideológico con Berni, mientras no se ocupan de la seguridad y a la gente la matan en la calle”.

“Queríamos tener mejor relación con el Gobierno. Pensé que el Presidente no iba a repetir la experiencia de las leyes de emergencia, ya que había sido Jefe de Gabinete”, dijo Negri al ser entrevistado por Joaquín Morales Solá en Todo Noticias. “Evidentemente le molesta el control y eso conlleva a la corrupción”, lamentó, y agregó que ahora “estamos pagando el precio de las primeras contradicciones del Gobierno en materia de Relaciones Exteriores. Lo vemos en el voto de Estados Unidos a Brasil para ingresar a la OCDE”, aseguró.

DS