Más de 10 mil trámites para la moratoria previsional

Más de 10 mil inicios de trámites de jubilaciones bajo el amparo de la reciente ley de moratoria previsional se realizaron durante los últimos cuatro días, anunció la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.

“Esta semana, por fin, pudimos empezar a jubilar a hombres y mujeres que no tienen los 30 años de aportes”, resaltó la funcionaria, al disertar en el cierre del Congreso Provincial de Salud, que se realizó en Mar del Plata.

Raverta cuestionó a la oposición por no haber acompañado aquella ley, al señalar que “durante unos meses no pudimos jubilar, porque hay fuerzas políticas que creen que quienes no tienen esos 30 años de aportes no tienen derecho a la jubilación”.

Raverta estimó que unas 800 mil personas en total accederán a los haberes

El Gobierno estima que alrededor de 800 mil personas podrán gestionar un haber previsional a partir de la nueva moratoria y, según dijo Raverta el martes último, la ley “permite solucionar los trayectos laborales no formalizados”, garantizando el acceso a una jubilación.

Desde ese día hasta ahora, ya se iniciaron 10 mil trámites y, de ser aprobados, los solicitantes podrán acceder al beneficio a través de un plan de pagos que permite regularizar los aportes faltantes a personas en edad de jubilarse.

Para la titular de la Anses, el plan de pagos “tiene el espíritu de las moratorias anteriores, pero mejoradas”, en relación con las iniciativas llevadas a cabo en 2004 y 2014.

Durante la semana pasada, Anses y AFIP dieron a conocer la segmentación socio-económica a través de la cual se evaluará si los solicitantes pueden acceder al plan.