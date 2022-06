Mateo Salvatto: "En las redes bardean a los empresarios como si todos fuéramos tiranos o todos Rockefeller"

Mateo Salvatto, el joven emprendedor tecnológico y creador de Háblalo, una app para mejorar la inclusión de personas sordas, analizó la actualidad de los emprendedores en Argentina y si bien criticó el mal funcionamiento del Estado y a quienes “bardean en redes a los empresarios como si fuéramos unos tiranos”, también cuestionó a cierta parte del empresariado por “quedarse en la queja” y no apostar para generar un cambio.

“Hay muchos empresarios que se vienen bancando la que venga. Que importación sí, que importación no, que dólar sí, que dólar no. Es terrible. La mitad queda en el camino. A mí me da bronca cuando en las redes se ponen a bardear a los empresarios como si fuéramos unos tiranos o todos Rockefeller, que no nos importa nada”, dijo.

Criticado muchas veces por sus opiniones en redes sociales, Salvatto, de 23 años, asegura: “Siempre me llamó poderosamente la atención que yo me hice viral en las redes porque salí a decir en las redes que la Argentina tenía futuro. (...) A mí lo que me haría feliz es que yo no tenga ningún tipo de rating cuando digo esto. Porque no debería tenerlo, debería ser algo que lo digan todos los empresarios. Ese es el problema”.

El ingeniero es crítico del funcionamiento del Estado, y considera en un reportaje con NA que “es triste, porque hay desidia”.

“Hay que decir las cosas como son, como igual hay que decirlo del lado del sector privado. El sector público es una cosa que deja mucho que desear. Es un país donde se desperdicia la oportunidad. Es la cultura de administrar mal la riqueza. Es mentira que administramos pobreza. Administras mal la riqueza, por eso administras pobreza. Y el gran problema de que hoy tengas un 50% de pobreza es ese”.

Además, dijo que es algo que trasciende a este gobierno. “El Estado como concepto, por lo mal que funciona. Todos los gobiernos. Es todo un desastre. Y es un desastre por desidia y corrupción”.

No obstante, también dijo que es crítico del sector privado “porque hay que criticar a lo que uno pertenece, no se puede ser hipócrita”. El joven reveló que en 2020 estuvo a punto de fundirse, pero sostiene que siempre trata de decirles a los más jóvenes “que hay que salir de la queja”. “Y sí, obvio, la carga impositiva es imposible, la modalidad laboral es imposible, todo es imposible, obvio, porque es verdad. El Estado no ayuda en general. Son reclamos totalmente válidos. Pero no nos quedemos en eso. Si las cosas no cambian, hagamos algo nosotros”, dijo.

De 23 años, Salvatto es CEO de su empresa Asteroid, y escribió "La batalla del futuro” junto a su hermano Augusto. También es campeón internacional de robótica y docente en la escuela ORT, donde estudió.

“En el sector privado hay un contraste muy grande entre el sector de las start ups y el emprendedorismo, que es por naturaleza muy colaborativo, y el sector del empresariado más clásico. No lo estoy criticando, para nada, porque han construido cosas muy grosas también muchos de ellos. Esa cultura de la colaboración choca un poco entre esos dos mundos. Los más clásicos por ahí son más cerrados, menos colaborativos”, analizó respecto de ambos sectores.

En esa línea, dijo que por un lado, desde el Estado “no podés pretender que el empresariado no se queje si las reglas de juego son un desastre o ni siquiera hay reglas de juego”, pero, dijo, “tampoco te podés ir del otro lado. Si vos sos empresario, sabés en la que te estás metiendo. Nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice 'hacé tu empresa'. Lo hacés porque tenés hambre de hacer cosas nuevas o de facturar más o de cambiar la realidad”.

“Te encontrás con un montón de empresarios que se viven quejando todo el tiempo pero a la hora de invertir, de apoyar a emprendedores jóvenes o bancar el ecosistema hacen silencio de radio. Por eso yo me trato a asociar con empresas y emprendedores que vean mucho esta misma idea: la Argentina es un quilombo, el Estado no lo va a arreglar, pero podemos probar por otro lado”, enfatizó.

