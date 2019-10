Matías Lammens: "Estado sólo aparece cuando hay que pagar un impuesto"

El candidato del Frente de Todos al gobierno porteño, Matías Lammens, dijo durante el debate electoral de la Ciudad que tiene una empresa con 60 empleados en esta capital y advirtió que "estamos solos los que emprendemos en esta ciudad". "Miles de pymes me dicen 'estamos solos' y el Estado aparece cuando hay que pagar un impuesto", dijo Lammens.

El candidato afirmó que el gobierno de la Ciudad actúa "en detrimento de los que apostamos e invertimos" y que el actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta "no tuvo plan de desarrollo ni de creación de empleos".

Otras frases de Lammens en el debate:

— "Cuando me metí en el fútbol me decían que no lo hiciera porque me decían que estaba lleno de ladrones. Tenemos una diferencia con este Gobierno. Queremos una oficina anticorrupcion a cargo de la oposición. Tenemos que mejorar las instituciones sin doble vara".

— "Proponemos crear una oficina anticorrupción a cargo de la oposición".

— "Este Gobierno no creó las condiciones necesarias para terminar con las prácticas corruptas. El gobierno gasta 5 millones de pesos por día en publicidad oficial".

— "Quiero trabajar construyendo 35 jardines maternales y 3 secundarias en Lugano, Mataderos y Soldati. Hoy los chicos pierden 1500 horas de clase por semana. Vamos a mejorar la calidad educativa y que nos comprometamos a subir 1,5 puntos el presupuesto educativo.

— "La crisis actual desnudó muchos de los problema de esta gestión. En hospitales faltan insumos, hay largas colas para turnos, bajó la cantidad de camas. Vamos a poner más camas y más médicos".

— "Estos cuatro años no han sido buenos. El delito aumentó y no tenemos estadísticas porque no las han publicado. Pareciera que solo fue un recorte para los diarios de la última semana".

— "Hay algunas obras que hicieron estos años que están bien, y las vamos a continuar, pero también hay prioridades y deben decidirse en base a las necesidades de las personas. ¿Cómo puede ser que no hayan construido jardines para que no haya chicos sin vacantes?"

— "Cuando hablo de un gobierno más cercano, hablo de un gobierno que trate de mejorarle todos los días la vida a la gente, pero no hablo de empezar de cero".

D.S.