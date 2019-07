Mauricio Macri: "Vamos a cuidar a nuestra industria, pero es tiempo de prepararse"

El presidente Mauricio Macri volvió a celebrar este jueves 4 de julio el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea y prometió "defender nuestra industria", aunque anticipó que las empresas argentinas deberán "prepararse" para "competir" en el nuevo escenario.

"Vamos a cuidar a nuestra industria y a las empresas argentinas, pero es tiempo de prepararse y ser más competitivos. Ninguna economía del mundo estuvo tan cerrada como Argentina. Es fundamental que podamos darle impulso a las economías regionales", afirmó el jefe de Estado en el discurso de cierre del Día Internacional de las Pymes.



En el escenario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el líder de Cambiemos anticipó que "tenemos 15 años para entrenarnos, en este tiempo tenemos que mejorar todo lo que haya que mejorar para estar a la altura de esta oportunidad". "Para que un país crezca tenemos que tener un gran mercado interno", agregó.

En esa línea, reiteró su apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y sostuvo que "es imposible pensar que una Pyme pueda crecer sin tener energía, que pueda crecer si trasportar sus productos al puerto le cuesta mucho más que a sus competidores", consideró Macri.

"Por eso nos hemos ocupado en sentar las bases en estos tres años y medio en las obras productivas: revoluciones en rutas, en puertos, en conectividad 4G, en internet. Hicimos 7000 km de rutas nuevas en todo el país, y estamos multiplicando la cantidad de autopistas", agregó el mandatario, quien aseguró además que en los tres años y medio de su gestión "hicimos más que en los últimos 65 años".

En ese marco, reitreró la importancia de que "todos luchemos para que no haya comportamientos mafiosos en todo este sistema de la logística, porque si no no hay manera de exportar". "Cada uno tiene que hacer su trabajo mejor, porque eso repercute en los demás".

"Es momento de ser valientes, de entusiasmarnos. Es la primera vez que trabajamos en equipo, dialogamos y decimos: 'Sí, señores del mundo. Podemos aportar, podemos crecer, podemos cumplir'", finalizó el mandatario.

