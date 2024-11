El expresidente Mauricio Macri sostuvo que Javier Milei está haciando "un milagro" en el país y aseguró que, junto a su ministro de Economía Luis Caputo, desactivó la "bomba atómica" que dejaron desde la gestión anterior del exmandatario Alberto Fernández. Sin embargo, aclaró que le preocupa más "lo que pasa en Boca que en Argentina", considerando que "el país tiene un rumbo y Boca no".

"La confianza la da un sistema económico que el Gobierno, hay que reconocer, ha hecho un milagro", señaló durante una entrevista en Todo Noticias (TN) y amplió: "Era prácticamente imposible evitar una hiperinflación y ellos lo lograron. Eso hay que reconocerlo".

"Todo lo que prometió el ministro Caputo ya está funcionando", destacó el expresidente, quien indicó que el titular de la cartera de Economía está sacando al país de la "crisis terminal" y del lugar de "jaque mate" en el que se encontraba, escenario que definió como una "situación de post guerra".

Sin embargo, el exfuncionario, quien afirmó que mantiene una "excelente relación humana" con el líder de La Libertad Avanza, señaló que no le parece conveniente retirar el cepo cambiario en la actualidad. "Hoy el riesgo país está bajando y Argentina está estable, lo que no significa que la gente esté viendo resultados, porque el mercado llega hoy y la inversión llega dilatada en el tiempo", añadió.

En este contexto, indicó que "Milei al mercado le está ganando 10 a 1", pero "con la inversión real se está perdiendo 8 a 2" y agregó: "Salvo Minería y Vaca Muerta, el resto está en actitud pasiva de ver qué va a pasar".

Mauricio Macri se diferenció de Javier Milei y defendió la agenda ambiental: “Se necesitan leyes específicas y técnicos idóneos”

"El Gobierno tiene oportunidades de mejoras que esta perdiendo a lo que ya fantásticamente ha hecho", consideró luego el exmandatario y evaluó particularmente el desempeño de la Cancillería, afirmando que "alguien le informa mal al presidente" al respecto.

Macri señaló que "los lugares donde la gente acata las órdenes del presidente son las fuerzas de seguridad, los militares y la Cancillería, porque de otros lados siempre te tratan de trampear" y destacó que "lo más importante es que al final del día tenemos que ser amigos de todos los posibles países del mundo que respeten nuestra ideas".

"La limpieza que se debe hacer, algo que Diana Mondino ya hizo bastante, es a la gente que puso Alberto Fernández y (Sergoi) Massa, pero no creer que hay una caza de brujas ahí y que le quieran votar lo que no quiere votar", amplió y aseguró que "hay una enorme oportunidad de mejora".

El expresidente también recordó su gestión y reconoció que eligió "el camino más lento por la gente". "La gente maduró. Yo en tres años logré lo que Milei hizo en tres meses con el tema de las tarifas. A mí me llenaron de amparos judiciales. Esto que se ve en la gente es la fortaleza del hoy", explicó.

"La baja de la inflación es importantísima, pero aún no se ve la fuerza del cambio consolidarse si no se la ayuda con la microeconomía", concluyó tras manifestar que la gestión que llevó a cabo durante su presidencia "entre 2015 y 2019 es la semilla que hoy está creciendo".

Macri contra Riquelme: "El país tiene rumbo y Boca no"

En otro tramo de la entrevista, el expresidente apuntó contra la gestión de Juan Román Riquelme como presidente de Boca Juniors, cargo que él ocupó durante más de una década y expresó que se encuentra más preocupado por la situación actual del club que por el país.

"Me preocupa mucho más lo que pasa en Boca que en Argentina porque el país tiene un rumbo y Boca no", expresó tajantemente el exmandatario, quien fue titular del club entre 1995 y 2007, época en la que la institución ganó cuatro Copas Libertadores, dos Copas Sudamericana y dos Copas Intercontinental, entre otros premios.

Sobre su gestión al frente del club azul y oro, amplió: "Yo construí esa institución con un grupo de gente muy valioso que me acompañó y Boca fue número 1 del mundo varias veces durante esos últimos años. Fuimos el único que le ganó al Real Madrid una final en no sé cuántas décadas. Lo que no había era personalismo. El club no era del presidente, del técnico ni de los jugadores. Era de todos".

"Ahora el club está tomado por un personalismo enfermizo de Riquelme que le hizo daño a Boca y lo ha llevado a un lugar de destrato hacia afuera y hacia adentro, y de no convivencia. Me duele en el alma", concluyó apuntando contra el actual titular del Xeneize.

