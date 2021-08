Mauricio Macri: “Es más fácil contagiarse en un supermercado que en la votación”

El ex presidente Mauricio Macri sigue en campaña. Esta vez fue en un Zoom con militantes de Pilar que apoyan al pre candidato a concejal, Sebastián “el dandy” Neuspiller, amigo personal de Diego Santilli.

En ese marco, Macri llamó a concurrir a las urnas. “El 12 no tengan miedo. Vayan a votar. Es más fácil contagiarse en el supermercado que en la votación. Es la elección más importante desde la vuelta de la democracia”, les dijo en la videoconferencia.

Neuspiller es un histórico goleador del ascenso – tiene el récord con la 9 cuando jugaba en la “D” con Fénix - y fue superintendente de Servicios de Salud en el último año de gestión de Cambiemos. Además, era un asiduo concurrente a la quinta “Los Abrojos”, de la familia Macri, donde jugaba con la “9” en “Cardenales", el equipo del ex presidente.

En su alocución Macri fue consultado sobre las “fallas más graves del Gobierno”. El ex jefe de Estado respondió: “Son muchas. La más grave es la destrucción del valor de la palabra como nunca habíamos visto antes, lo que ha hecho el presidente de la República es tremendamente decepcionante, genera mucha desesperanza y frustración porque un presidente tiene un valor simbólico muy importante. Es como un gran padre y cuando te das cuenta que te miente todos los días, se hace difícil sostener una visión de futuro”.

Y siguió: “Lo segundo: aislarnos del mundo otra vez. Pasamos del G20 al Grupo de Puebla con ideas perimidas, que ya no funcionan en ninguna parte. La vedad que necesitamos la relación con el mundo para generar el empleo. El empleo viene con la inversión y la inversión del mundo es muy importante, no alcanza con la inversión de los argentinos.

“Otra cosa: no haber comprado todas las vacunas: no haber caído en estupideces ideológicas que generaron muchas más muertes de argentinos. Si hubiéramos vacunado al ritmo que lo hizo Chile, hay muchos seres queridos que aún estarían entre nosotros, eso es algo imperdonable”, agregó Macri.

“Atado a eso, como dijo Sebastián, la cuarentena más larga del mundo no solo destruyó la salud física y psicológica y económica de la gente sino también la educación presente y futuro de nuestros hijos”, concluyó el ex presidente.

Por su parte, Neuspiller reafirmo su proyecto local como pre candidato a concejal: “No buscamos ser solo oposición, sino alternativo de gobierno”. Además agradeció el tiempo al ex presidente e invitó a los pilarenses a “llenar las urnas de votos de la boleta del colo”.

En otro tramo del Zoom, consultado sobre cómo surgió el spot en el que patea una pelota contra una foto del Olivos Gate, el ex jugador dijo: “La gente sintió mucha bronca cuando se dio cuenta que no podía despedir a sus familiares. En el caso de mis pacientes: embarazadas que no pudieron compartir con sus seres queridos el nacimiento de su hijo, que es algo maravilloso. Ahora ellos sí podían estar festejando un cumpleaños”

“¿Saben cuántos me escribieron con ganas de patear esa foto?”, concluyó.

ES CP