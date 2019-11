Mauricio Macri visitó a Jorge Lanata, que se encuentra internado en el Fleni

El presidente Mauricio Macri visitó este domingo 24 de noviembre al periodista Jorge Lanata, quien se encuentra internado desde el 7 de noviembre en Instituto Fleni de Escobar a causa de una fractura en una vértebra lumbar. Según trascendió, el encuentro tuvo lugar por fuera de la agenda oficial del mandatario, que quiso conocer el estado de salud del conductor de Periodismo para Todos (PPT). En la habitación 108, el conductor de radio y televisión le habría brindado detalles de la rehabilitación muscular que está afrontando, según informó el canal de noticias TN.

Lanata lleva cinco internaciones en lo que va del 2019. A principios de año estuvo complicado y fue hospitalizado durante 15 días por una gastroenteritis. Después vinieron otros virus, como conjuntivitis y gripe A. El 15 de septiembre, su programa PPT no salió al aire debido a que el showman debió ser internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión.

"Acá estoy de vuelta, he sobrevivido. Es la creo que cuarta internación del año, soy casi Terminator. De paso les cuento: estoy inmunodeprimido por el tema del trasplante, entonces cualquier boludez que anda por ahí me la agarro, es como si no tuviera defensas", relató cuando volvió al aire.

Jorge Lanata habló de su salud: "Gracias a todos los que rezaron por mí, se los agradezco"

Ese día, el cofundador de Página/12 se tomó un momento para agradecer las manifestaciones de quienes le hicieron llegar su apoyo. "Gracias a la calle más que nada, a toda la gente. Para mí es particularmente conmovedor que me digan 'recé por vos' o lo que sea porque es como que me dan algo íntimo y realmente me gusta y se los agradezco. Y a todos los que se preocuparon y demás", sostuvo.

El pasado 29 de septiembre sufrió una caída en la entrada de radio Mitre que lo alejó de la pantalla. "En el día de la fecha ingresó a nuestro Instituto de Rehabilitación el Sr. Jorge Lanata con diagnóstico de fractura traumática de su primera vértebra lumbar asociada a intenso dolor e impotencia funcional de miembros inferiores, con imposibilidad de marcha", indicó por esos días el parte médico firmado por el doctor Claudio Pensa. Cabe recordar que Lanata fue trasplantado de un riñón en marzo de 2015 en la Fundación Favaloro y actualmente se encuentra inmunosuprimido.

