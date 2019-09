Jorge Lanata habló de su salud: "Gracias a todos los que rezaron por mí, se los agradezco"

Tras ausentarse en la edición del domingo anterior por su internación, Jorge Lanata volvió a Periodismo Para Todos (PPT), el ciclo que conduce por El trece. Al comenzar su monólogo habitual, el periodista se refirió a su salud por tratarse de la cuarta ocasión en el año en que fue internado, explicó lo sucedido, y agradeció las muestras de cariño de la gente. "Es particularmente conmovedor que me digan 'recé por vos'" dijo.

“Acá estoy de vuelta, he sobrevivido. Es la creo que cuarta internación del año, soy casi Terminator. De paso les cuento: estoy inmunodeprimido por el tema del trasplante, entonces cualquier boludez que anda por ahí me la agarro, es como si no tuviera defensas", relató el conductor al comenzar la emisión. En febrero, Lanata fue ingresado por problemas gastrointestinales, en abril tuvo una neuropatía agravada, y en junio sufrió un cuadro de hipertensión y gripe A.

Sobre las razones por las que tuvo que ingresar al centro de salud varias veces en los últimos meses, el también conductor de radio Mitre explicó que “cuando te ponen un órgano extraño (yo tengo un riñón que es de una señora, un riñón femenino), el cuerpo lo ataca”. “Es increíble cómo el cuerpo funciona. Todos los días tengo que engañar a mi cuerpo diciendo 'este riñón es mío' y eso te pone en una situación de inmunodepresión que hace que se te metan bichos de todo tipo y que haya que tomar antibióticos y cosas, algo de eso pasó", detalló.

Jorge Lanata comparó a Alberto Fernández con Einstein por sus clases en la UBA

Luego, el cofundador de Página/12 se tomó un momento para agradecer las manifestaciones de quienes le hicieron llegar su apoyo. "Gracias a la calle más que nada, a toda la gente. Para mí es particularmente conmovedor que me digan 'recé por vos' o lo que sea porque es como que me dan algo íntimo y realmente me gusta y se los agradezco. Y a todos los que se preocuparon y demás”, sostuvo.

Tras los agradecimientos a quienes se preocuparon por su salud, el periodista retomó el tono crítico de su monólogo, en el que habló de las noticias políticas de la semana. Allí se refirió a la situación de crisis de Chubut, al regreso de la campaña electoral para las elecciones generales del 27 de octubre, y a los taxistas “k”, un grupo de choferes que ofrecen servicio para pasajeros kirchneristas.

"La semana arrancó con otro pico de tensión en Chubut: dos maestras murieron en la ruta, en las protestas lógicas los gremios destruyeron la Casa de Gobierno, quemaron la Legislatura, y en medio de ese quilombo, el gobernador anunció que se aumentaba el sueldo un 100%. No es muy oportuno Arcioni por lo que vemos, y dio un discurso de 3 minutos y 42 segundos", dijo sobre el mandatario provincial, Mariano Arcioni.

En ese sentido, habló con ironía respecto de los rumores que lo vinculaban a Luciana Salazar. "Menos mal que se le incendia la provincia porque si estuviera todo bien, hablaría 8 segundos, los discursos serían de 10 segundos. Ojalá Mariano Arcioni no lo haga todo tan rápido. Lo decimos más que nada por Luli Salazar, se acuerdan, bueno".

Chubut en llamas: Arcioni se reúne con el Gobierno nacional en busca de ayuda

Luego, opinó sobre el grupo de “choferes k” que ofrecen servicio para pasajeros que están a favor del kirchnerismo. "Se viralizó en estos días un video de un grupo de taxistas porteños que creó una asociación que ofrece viajes con choferes K para pasajeros K. Estamos mal, ¿no? Es un delirio plantear las cosas así, una locura”, consideró. Y agregó: “Por las dudas aclaran que no te cobran ningún costo adicional: está bien porque la lógica indicaba que cobren sobreprecios", bromeó al hacer alusión a las causas judiciales que investigan al gobierno anterior.

Respecto de la campaña electoral de cara a octubre, Lanata se refirió al "Sí se puede" que lanzó días atrás el gobierno de Mauricio Macri en busca de la reelección, y dijo que se trata de "marchas para convencer a los convencidos". "El Gobierno arrancó la campaña del 'Sí se puede'. Macri pidió por Twitter que la gente participe de las marchas y que los que tengan autos o camionetas los pongan a disposición. Parece que son marchas para convencer a los convencidos. La primera va a ser el sábado que viene en Barrancas de Belgrano, donde el gobierno ganó por 40 puntos", detalló.

El periodista trajo al monólogo además las declaraciones de Luis D'Elia desde la cárcel, quien dijo que ve al líder de la CTEP, Juan Grabois, como su "heredero". "Pobres sus verdaderos herederos. ¿Se acuerdan que los hijos de Luis están procesados? Es por laburar en la Anses k sin título secundario, que es uno de los requisitos básicos para entrar ahí. Por lo menos Grabois fue a la facultad, Luis", lanzó.

A.G./F.F.