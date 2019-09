Macri convocó otra vez a la marcha del 28 y repitió que la elección "no sucedió"

Noticias Relacionadas Qué hacer con Macri

Mauricio Macri sabe que el resultado demoledor de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) puso en jaque sus aspiraciones presidenciales. Sin embargo, el arranque oficial este domingo de la campaña hacia octubre, con spots incluidos, muestran al Presidente decidido a alentar a su tropa y retener los votos del 11 de agosto. Y lo manifiesta, muy seguido, por medio de una de sus vías de comunicación preferidas: las redes sociales.

Una de sus frases más repetidas es "esta elección no sucedió". Y, de hecho, su hilo de tutis comienza con ese sintagma, en mayúsculas, para que quede claro que lo de las PASO no es vinculante: "LA ELECCIÓN AÚN NO SUCEDIÓ. El jueves pasado lanzamos la convocatoria para participar de La Marcha del #SíSePuede. Treinta encuentros en treinta ciudades hasta culminar en la Elección del 27 de octubre, a la que llegaremos totalmente decididos a ganar", disparó el mandatario desde la plataforma del pajarito.

LA ELECCIÓN AÚN NO SUCEDIÓ. El jueves pasado lanzamos la convocatoria para participar de La Marcha del #SíSePuede. Treinta encuentros en treinta ciudades hasta culminar en la Elección del 27 de octubre, a la que llegaremos totalmente decididos a ganar. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 22, 2019

Asimismo, volvió a convocar a la peregrinación oficialista por treinta localidades del país. "En los encuentros de La Marcha vamos a vernos cara a cara y a expresar las profundas convicciones que nos unen. Sabemos que podemos resolver los problemas actuales sin dejar de avanzar hacia el futuro".

Pichetto prometió que si Macri es reelecto no habrá más ajuste​

La catarata de tuits continuó con uno de los argumentos más utilizados por el macrismo: el señalamiento a lo que sucedió en las últimas décadas. "Podemos culminar con los ciclos de estancamiento y retroceso que vivimos por 70 años sin convertirnos en ese camino en otro tipo de país", arengó el líder del Ejecutivo.

Podemos culminar con los ciclos de estancamiento y retroceso que vivimos por 70 años sin convertirnos en ese camino en otro tipo de país. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 22, 2019

"Podemos preocuparnos por la mesa de los argentinos sin ceder ni un milímetro de la paz que alcanzamos (la paz es como la salud, cuando se la tiene parece nada, pero cuando se la pierde se descubre que es todo)", añadió.

Video publicado ayer en la cuenta de Twitter de Macri

Sin nombrar al kirchnerismo, lanzó críticas solapadas a la gestión anterior. "Podemos tener una economía sana sin abandonar la transparencia en los actos gobierno, que es exactamente lo contrario de la corrupción. Podemos crear empleos sin dejar de perseguir a las mafias que buscan corromper al Estado y someter a toda la sociedad".

A sabiendas que la lucha contra el narcotráfico es vista por mucha las huestes M como uno de los logros de gestión, Macri enfatizó también: "Podemos ser libres como somos sin ceder ante el narcotráfico que pretende quedarse con el poder real y convertirnos en una 'narcorepública'. Podemos defender nuestras ideas, sin dejar de respetar la Ley y la Justicia, porque sin Ley y sin Justicia, no somos nada".

Podemos ser libres como somos sin ceder ante el narcotráfico que pretende quedarse con el poder real y convertirnos en una “narcorepública”. Podemos defender nuestras ideas, sin dejar de respetar la Ley y la Justicia, porque sin Ley y sin Justicia, no somos nada. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 22, 2019

.Por último, el fundador del PRO convocó directamente al próximo encuentro de campaña: "El próximo sábado 28 de septiembre a las 17 horas nos encontraremos para dar comienzo a La Marcha, en Barrancas de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. La elección aún no sucedió. #SíSePuede".

El próximo sábado 28 de septiembre a las 17 horas nos encontraremos para dar comienzo a La Marcha, en Barrancas de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. La elección aún no sucedió. #SíSePuede — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 22, 2019

La estrategia de redes de Macri va por carriles separados de la que se utiliza en medios de comunicación. Allí, en principio, el perfil presidencial es mucho más bajo: en ninguno de los spots que circularon hasta ahora aparece él.

JPA/MC